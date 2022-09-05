https://ria.ru/20220905/sudostroenie-1814588357.html

Путин заявил о необходимости возрождать судостроение на Дальнем Востоке

Путин заявил о необходимости возрождать судостроение на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2022

Путин заявил о необходимости возрождать судостроение на Дальнем Востоке

Необходимо возрождать судостроение и судоремонт на Дальнем Востоке, это будет способствовать закреплению людей на данной территории и внедрению новых... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:48

2022-09-05T15:48

2022-09-05T15:48

владимир путин

дальний восток

россия

экономика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Необходимо возрождать судостроение и судоремонт на Дальнем Востоке, это будет способствовать закреплению людей на данной территории и внедрению новых технологий, заявил президент России Владимир Путин."Судостроение и судоремонт на Дальнем Востоке, я не говорю про известный комплекс "Звезда", но и в других местах везде нужно это делать (возрождать судостроение), безусловно. Это будет способствовать закреплению людей за этими территориями, это будет способствовать внедрению новых технологий, качеству рабочей силы, качеству производства, уровню заработной платы. Это чрезвычайно важная вещь", - сказал Путин на совещании по развитию Камчатки.

https://ria.ru/20220905/limity-1814558837.html

дальний восток

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, дальний восток, россия, экономика