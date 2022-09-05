https://ria.ru/20220905/sudostroenie-1814588357.html
Путин заявил о необходимости возрождать судостроение на Дальнем Востоке
Путин заявил о необходимости возрождать судостроение на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2022
Путин заявил о необходимости возрождать судостроение на Дальнем Востоке
Необходимо возрождать судостроение и судоремонт на Дальнем Востоке, это будет способствовать закреплению людей на данной территории и внедрению новых... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:48
2022-09-05T15:48
2022-09-05T15:48
владимир путин
дальний восток
россия
экономика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Необходимо возрождать судостроение и судоремонт на Дальнем Востоке, это будет способствовать закреплению людей на данной территории и внедрению новых технологий, заявил президент России Владимир Путин."Судостроение и судоремонт на Дальнем Востоке, я не говорю про известный комплекс "Звезда", но и в других местах везде нужно это делать (возрождать судостроение), безусловно. Это будет способствовать закреплению людей за этими территориями, это будет способствовать внедрению новых технологий, качеству рабочей силы, качеству производства, уровню заработной платы. Это чрезвычайно важная вещь", - сказал Путин на совещании по развитию Камчатки.
https://ria.ru/20220905/limity-1814558837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дальний восток, россия, экономика
Владимир Путин, Дальний Восток, Россия, Экономика
Путин заявил о необходимости возрождать судостроение на Дальнем Востоке
Путин: необходимо возрождать судостроение и судоремонт на Дальнем Востоке