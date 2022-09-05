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Путин заявил о необходимости возрождать судостроение на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин заявил о необходимости возрождать судостроение на Дальнем Востоке
Путин заявил о необходимости возрождать судостроение на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2022
Путин заявил о необходимости возрождать судостроение на Дальнем Востоке
Необходимо возрождать судостроение и судоремонт на Дальнем Востоке, это будет способствовать закреплению людей на данной территории и внедрению новых... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:48
2022-09-05T15:48
владимир путин
дальний восток
россия
экономика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Необходимо возрождать судостроение и судоремонт на Дальнем Востоке, это будет способствовать закреплению людей на данной территории и внедрению новых технологий, заявил президент России Владимир Путин."Судостроение и судоремонт на Дальнем Востоке, я не говорю про известный комплекс "Звезда", но и в других местах везде нужно это делать (возрождать судостроение), безусловно. Это будет способствовать закреплению людей за этими территориями, это будет способствовать внедрению новых технологий, качеству рабочей силы, качеству производства, уровню заработной платы. Это чрезвычайно важная вещь", - сказал Путин на совещании по развитию Камчатки.
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владимир путин, дальний восток, россия, экономика
Владимир Путин, Дальний Восток, Россия, Экономика
15:48 05.09.2022
 
Путин заявил о необходимости возрождать судостроение на Дальнем Востоке

Путин: необходимо возрождать судостроение и судоремонт на Дальнем Востоке

© POOL / Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит совещание по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа
Владимир Путин проводит совещание по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа
© POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит совещание по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Необходимо возрождать судостроение и судоремонт на Дальнем Востоке, это будет способствовать закреплению людей на данной территории и внедрению новых технологий, заявил президент России Владимир Путин.
"Судостроение и судоремонт на Дальнем Востоке, я не говорю про известный комплекс "Звезда", но и в других местах везде нужно это делать (возрождать судостроение), безусловно. Это будет способствовать закреплению людей за этими территориями, это будет способствовать внедрению новых технологий, качеству рабочей силы, качеству производства, уровню заработной платы. Это чрезвычайно важная вещь", - сказал Путин на совещании по развитию Камчатки.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 14:44
Путин призвал определить лимиты на развитие городов Дальнего Востока
 
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