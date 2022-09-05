https://ria.ru/20220905/spetsoperatsiya-1814687719.html

Спецоперация, 5 сентября: ВС России сорвали удар ВСУ по Запорожской АЭС

Спецоперация, 5 сентября: ВС России сорвали удар ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2022

Спецоперация, 5 сентября: ВС России сорвали удар ВСУ по Запорожской АЭС

В понедельник украинские войска продолжили обстрелы Энергодара, несмотря на присутствие на Запорожской АЭС специалистов из МАГАТЭ. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T22:36

2022-09-05T22:36

2022-09-05T22:36

специальная военная операция на украине

россия

украина

евросоюз

запорожская аэс

магатэ

жозеп боррель

денис шмыгаль

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В понедельник украинские войска продолжили обстрелы Энергодара, несмотря на присутствие на Запорожской АЭС специалистов из МАГАТЭ.Однако российским военным накануне удалось сорвать новую попытку Киева нанести удар по Запорожской АЭС с помощью беспилотника - в результате действий средств радиоэлектронной борьбы он потерял управление и упал в километре от территории станции.Киев обстреливает ЭнергодарКиевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, даже несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ. Город Энергодар возле Запорожской АЭС был вновь обстрелян украинской стороной в понедельник - в течение ночи было выпущено шесть артиллерийских снарядов, радиационная обстановка на станции в норме, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Российские военные в воскресенье сорвали новую попытку Киева нанести удар по Запорожской АЭС с помощью беспилотника - в результате действий средств радиоэлектронной борьбы он потерял управление и упал в километре от территории ЗАЭС, заявили в МО.Ход операцииВооруженные силы РФ в понедельник уничтожили два склада в Николаевской области, где хранились более 1,5 тысяч снарядов для украинских систем залпового огня, в том числе HIMARS. Российские ПВО сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также пять украинских беспилотников, включая один "Байрактар-ТБ2", сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в воздухе были перехвачены 34 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Казацкое и Чернобаевка Херсонской области.Российская армия нанесла удары высокоточным оружием по пунктам временной дислокации 57-й мотопехотной бригады украинских войск в Николаевской области. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении 11 танков, семь БМП и более 220 военных.Российские военные сосредоточенными огневыми ударами уничтожили до 20 и ранили более 50 украинских военных в районе Краснополья в ДНР.Воздушно-космические силы РФ сбили в Херсонской области украинский вертолет Ми-8, а высокоточным ударом уничтожили более 30 националистов украинского формирования "Кракен" в районе Харькова.Киев просит помощи у ЕСВ понедельник в Брюсселе прошло восьмое заседание Совета ассоциации ЕС-Украина, участие в нем приняли глава евродипломатии Жозеп Боррель и премьер Украины Денис Шмыгаль.Во время беседы с Боррелем Шмыгаль заявил, что украинские власти заинтересованы в миссии ЕС по подготовке украинских военных. Стороны также обсудили усиление сотрудничества Украины и ЕС по поиску, конфискации и передаче активов России на восстановление Украины. Премьер-министр Украины выразил надежду, что все государства ЕС как можно скорее примут соответствующее законодательство на национальном уровне.В понедельник также сообщалось, что в НАТО намерены предоставить украинской армии зимнее обмундирование по запросу Киева, в том числе форму, обувь и утепленные палатки, но не в полном объеме из-за дефицита этих материалов в самих странах альянса.

https://ria.ru/20220905/zaes-1814482764.html

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https://ria.ru/20220819/ukraina-1810778083.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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