Спецоперация, 5 сентября: ВС России сорвали удар ВСУ по Запорожской АЭС
Спецоперация, 5 сентября: российские военные сорвали украинский удар по Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкИнформационный указатель на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Информационный указатель на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В понедельник украинские войска продолжили обстрелы Энергодара, несмотря на присутствие на Запорожской АЭС специалистов из МАГАТЭ.
Однако российским военным накануне удалось сорвать новую попытку Киева нанести удар по Запорожской АЭС с помощью беспилотника - в результате действий средств радиоэлектронной борьбы он потерял управление и упал в километре от территории станции.
Киев обстреливает Энергодар
Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, даже несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ. Город Энергодар возле Запорожской АЭС был вновь обстрелян украинской стороной в понедельник - в течение ночи было выпущено шесть артиллерийских снарядов, радиационная обстановка на станции в норме, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Российские военные в воскресенье сорвали новую попытку Киева нанести удар по Запорожской АЭС с помощью беспилотника - в результате действий средств радиоэлектронной борьбы он потерял управление и упал в километре от территории ЗАЭС, заявили в МО.
Ход операции
Вооруженные силы РФ в понедельник уничтожили два склада в Николаевской области, где хранились более 1,5 тысяч снарядов для украинских систем залпового огня, в том числе HIMARS. Российские ПВО сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также пять украинских беспилотников, включая один "Байрактар-ТБ2", сообщили в Минобороны РФ.
28 августа, 08:00Запорожская АЭС: НАТО создает повод для мировой войны
Кроме того, в воздухе были перехвачены 34 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Казацкое и Чернобаевка Херсонской области.
Российская армия нанесла удары высокоточным оружием по пунктам временной дислокации 57-й мотопехотной бригады украинских войск в Николаевской области. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении 11 танков, семь БМП и более 220 военных.
Российские военные сосредоточенными огневыми ударами уничтожили до 20 и ранили более 50 украинских военных в районе Краснополья в ДНР.
19 августа, 15:36The Telegraph: помощь Запада Украине иссякла в решающий момент
Киев просит помощи у ЕС
В понедельник в Брюсселе прошло восьмое заседание Совета ассоциации ЕС-Украина, участие в нем приняли глава евродипломатии Жозеп Боррель и премьер Украины Денис Шмыгаль.
Во время беседы с Боррелем Шмыгаль заявил, что украинские власти заинтересованы в миссии ЕС по подготовке украинских военных. Стороны также обсудили усиление сотрудничества Украины и ЕС по поиску, конфискации и передаче активов России на восстановление Украины. Премьер-министр Украины выразил надежду, что все государства ЕС как можно скорее примут соответствующее законодательство на национальном уровне.
В понедельник также сообщалось, что в НАТО намерены предоставить украинской армии зимнее обмундирование по запросу Киева, в том числе форму, обувь и утепленные палатки, но не в полном объеме из-за дефицита этих материалов в самих странах альянса.