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Спецоперация, 5 сентября: ВС России сорвали удар ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/spetsoperatsiya-1814687719.html
Спецоперация, 5 сентября: ВС России сорвали удар ВСУ по Запорожской АЭС
Спецоперация, 5 сентября: ВС России сорвали удар ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2022
Спецоперация, 5 сентября: ВС России сорвали удар ВСУ по Запорожской АЭС
В понедельник украинские войска продолжили обстрелы Энергодара, несмотря на присутствие на Запорожской АЭС специалистов из МАГАТЭ. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T22:36
2022-09-05T22:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
евросоюз
запорожская аэс
магатэ
жозеп боррель
денис шмыгаль
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В понедельник украинские войска продолжили обстрелы Энергодара, несмотря на присутствие на Запорожской АЭС специалистов из МАГАТЭ.Однако российским военным накануне удалось сорвать новую попытку Киева нанести удар по Запорожской АЭС с помощью беспилотника - в результате действий средств радиоэлектронной борьбы он потерял управление и упал в километре от территории станции.Киев обстреливает ЭнергодарКиевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, даже несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ. Город Энергодар возле Запорожской АЭС был вновь обстрелян украинской стороной в понедельник - в течение ночи было выпущено шесть артиллерийских снарядов, радиационная обстановка на станции в норме, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Российские военные в воскресенье сорвали новую попытку Киева нанести удар по Запорожской АЭС с помощью беспилотника - в результате действий средств радиоэлектронной борьбы он потерял управление и упал в километре от территории ЗАЭС, заявили в МО.Ход операцииВооруженные силы РФ в понедельник уничтожили два склада в Николаевской области, где хранились более 1,5 тысяч снарядов для украинских систем залпового огня, в том числе HIMARS. Российские ПВО сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также пять украинских беспилотников, включая один "Байрактар-ТБ2", сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в воздухе были перехвачены 34 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Казацкое и Чернобаевка Херсонской области.Российская армия нанесла удары высокоточным оружием по пунктам временной дислокации 57-й мотопехотной бригады украинских войск в Николаевской области. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении 11 танков, семь БМП и более 220 военных.Российские военные сосредоточенными огневыми ударами уничтожили до 20 и ранили более 50 украинских военных в районе Краснополья в ДНР.Воздушно-космические силы РФ сбили в Херсонской области украинский вертолет Ми-8, а высокоточным ударом уничтожили более 30 националистов украинского формирования "Кракен" в районе Харькова.Киев просит помощи у ЕСВ понедельник в Брюсселе прошло восьмое заседание Совета ассоциации ЕС-Украина, участие в нем приняли глава евродипломатии Жозеп Боррель и премьер Украины Денис Шмыгаль.Во время беседы с Боррелем Шмыгаль заявил, что украинские власти заинтересованы в миссии ЕС по подготовке украинских военных. Стороны также обсудили усиление сотрудничества Украины и ЕС по поиску, конфискации и передаче активов России на восстановление Украины. Премьер-министр Украины выразил надежду, что все государства ЕС как можно скорее примут соответствующее законодательство на национальном уровне.В понедельник также сообщалось, что в НАТО намерены предоставить украинской армии зимнее обмундирование по запросу Киева, в том числе форму, обувь и утепленные палатки, но не в полном объеме из-за дефицита этих материалов в самих странах альянса.
https://ria.ru/20220905/zaes-1814482764.html
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донецкая народная республика
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россия, украина, евросоюз, запорожская аэс, магатэ, жозеп боррель, денис шмыгаль, киев, нато, донецкая народная республика, энергодар, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Евросоюз, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Жозеп Боррель, Денис Шмыгаль, Киев, НАТО, Донецкая Народная Республика, Энергодар, В мире
22:36 05.09.2022
 
Спецоперация, 5 сентября: ВС России сорвали удар ВСУ по Запорожской АЭС

Спецоперация, 5 сентября: российские военные сорвали украинский удар по Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкИнформационный указатель на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Информационный указатель на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Информационный указатель на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В понедельник украинские войска продолжили обстрелы Энергодара, несмотря на присутствие на Запорожской АЭС специалистов из МАГАТЭ.
Однако российским военным накануне удалось сорвать новую попытку Киева нанести удар по Запорожской АЭС с помощью беспилотника - в результате действий средств радиоэлектронной борьбы он потерял управление и упал в километре от территории станции.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
11:43
Двое сотрудников миссии МАГАТЭ остались на ЗАЭС, сообщил "Росэнергоатом"

Киев обстреливает Энергодар

Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, даже несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ. Город Энергодар возле Запорожской АЭС был вновь обстрелян украинской стороной в понедельник - в течение ночи было выпущено шесть артиллерийских снарядов, радиационная обстановка на станции в норме, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Российские военные в воскресенье сорвали новую попытку Киева нанести удар по Запорожской АЭС с помощью беспилотника - в результате действий средств радиоэлектронной борьбы он потерял управление и упал в километре от территории ЗАЭС, заявили в МО.

Ход операции

Вооруженные силы РФ в понедельник уничтожили два склада в Николаевской области, где хранились более 1,5 тысяч снарядов для украинских систем залпового огня, в том числе HIMARS. Российские ПВО сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также пять украинских беспилотников, включая один "Байрактар-ТБ2", сообщили в Минобороны РФ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 08:00
Запорожская АЭС: НАТО создает повод для мировой войны
Кроме того, в воздухе были перехвачены 34 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Казацкое и Чернобаевка Херсонской области.
Российская армия нанесла удары высокоточным оружием по пунктам временной дислокации 57-й мотопехотной бригады украинских войск в Николаевской области. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении 11 танков, семь БМП и более 220 военных.
Российские военные сосредоточенными огневыми ударами уничтожили до 20 и ранили более 50 украинских военных в районе Краснополья в ДНР.
Воздушно-космические силы РФ сбили в Херсонской области украинский вертолет Ми-8, а высокоточным ударом уничтожили более 30 националистов украинского формирования "Кракен" в районе Харькова.
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 15:36
The Telegraph: помощь Запада Украине иссякла в решающий момент

Киев просит помощи у ЕС

В понедельник в Брюсселе прошло восьмое заседание Совета ассоциации ЕС-Украина, участие в нем приняли глава евродипломатии Жозеп Боррель и премьер Украины Денис Шмыгаль.
Во время беседы с Боррелем Шмыгаль заявил, что украинские власти заинтересованы в миссии ЕС по подготовке украинских военных. Стороны также обсудили усиление сотрудничества Украины и ЕС по поиску, конфискации и передаче активов России на восстановление Украины. Премьер-министр Украины выразил надежду, что все государства ЕС как можно скорее примут соответствующее законодательство на национальном уровне.
В понедельник также сообщалось, что в НАТО намерены предоставить украинской армии зимнее обмундирование по запросу Киева, в том числе форму, обувь и утепленные палатки, но не в полном объеме из-за дефицита этих материалов в самих странах альянса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвросоюзЗапорожская АЭСМАГАТЭЖозеп БоррельДенис ШмыгальКиевНАТОДонецкая Народная РеспубликаЭнергодарВ мире
 
 
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