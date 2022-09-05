https://ria.ru/20220905/spasateli-1814426579.html

На Ключевской сопке, где погибли туристы, высадились спасатели

На Ключевской сопке, где погибли туристы, высадились спасатели - РИА Новости, 05.09.2022

На Ключевской сопке, где погибли туристы, высадились спасатели

Вертолет с камчатскими спасателями, которые отправились на помощь к застрявшим на Ключевском вулкане туристам, в чьей группе погибли восемь человек, приземлился РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T06:17

2022-09-05T06:17

2022-09-05T10:36

туризм

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вертолет с камчатскими спасателями, которые отправились на помощь к застрявшим на Ключевском вулкане туристам, в чьей группе погибли восемь человек, приземлился на склоне сопки, сообщили в пресс-службе краевого учреждения "Центр обеспечения действий по ГО и ЧС".Группа спасателей со скалолазным снаряжением начала восхождение к туристам: двое из них остаются на высоте более 4100 метров, еще двое — в домике вулканологов на высоте 3300 метров.Исход поисково-спасательной операции зависит от погоды, пепловых облаков на склонах, таяния ледников, схода селевых потоков и камнепадов. Как сообщил ранее РИА Новости заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский, на месте происшествия сохраняется плохая погода.Спасатели ранее уже пытались вылететь на помощь туристам, однако им мешала плохая погода.Гибель туристовГруппа из 10 туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. Третьего сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Туристы, попавшие в ЧП, прибыли из шести регионов – Алтайский, Приморский и Камчатский края, Владимирская и Новосибирская область, Москва.В субботу туристы обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал и потерял сознание, а один гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили РИА Новости о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще двух человек.Теплая палаткаКак ранее отмечали в "Центре обеспечения действий по ГО и ЧС", у туристов имеется теплая палатка."Опасность есть всегда на таких высотах. Но у них палатка с обогревом", - сказали в учреждении, отвечая на вопрос журналистов, не опасно ли для туристов ночевать на вулкане.Главное управление МЧС России по Камчатскому краю открыло горячую линию для родственников туристов, которые совершали восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке. "По телефону 8 (4152) 30-10-99 родственники могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь", - сообщали ранее в МЧС.Ключевская сопкаКлючевская сопка, или Ключевской – действующий стратовулкан на востоке полуострова Камчатка. Является самым высокими активным вулканом на Евразийском материке. Возраст вулкана составляет приблизительно 7000 лет.Высота его меняется от 4750 до 4850 метров и больше над уровнем моря.Маршруты восхождений имеют категории сложности от 2А.Вулкан Ключевской – один из самых активных вулканов мира. Его извержения известны с 1697 года.

https://ria.ru/20220816/monblan-1809937863.html

https://ria.ru/20220816/altay-1809911789.html

камчатский край

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камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм, новости - туризм