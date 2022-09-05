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Спасатели нашли погибшего после крушения самолета на западе США - РИА Новости, 05.09.2022
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Спасатели нашли погибшего после крушения самолета на западе США
Спасатели нашли погибшего после крушения самолета на западе США - РИА Новости, 05.09.2022
Спасатели нашли погибшего после крушения самолета на западе США
Спасатели нашли одного погибшего и продолжают поиски остальных восьми человек на месте крушения самолета у северо-западного побережья США, сообщила береговая... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:54
2022-09-05T04:54
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Спасатели нашли одного погибшего и продолжают поиски остальных восьми человек на месте крушения самолета у северо-западного побережья США, сообщила береговая охрана.Гидросамолет упал в Тихий океан на пути с острова Сан-Хуан в Сиэтл. На борту находились восемь взрослых и один ребенок."Найден один погибший, восемь человек остаются пропавшими без вести", - сказано в пресс-релизе.Ресурс Flightradar24 опознал разбившийся самолет как 55-летний De Havilland Canada DHC-3 Otter с поплавковым шасси для посадок на воду.
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в мире, тихий океан, сша
В мире, Тихий океан, США
04:54 05.09.2022
 
Спасатели нашли погибшего после крушения самолета на западе США

Спасатели нашли погибшего и ищут восемь человек после крушения самолета на западе США

© USCG Los AngelesКорабль береговой охраны США
Корабль береговой охраны США
© USCG Los Angeles
Корабль береговой охраны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Спасатели нашли одного погибшего и продолжают поиски остальных восьми человек на месте крушения самолета у северо-западного побережья США, сообщила береговая охрана.
Гидросамолет упал в Тихий океан на пути с острова Сан-Хуан в Сиэтл. На борту находились восемь взрослых и один ребенок.
"Найден один погибший, восемь человек остаются пропавшими без вести", - сказано в пресс-релизе.
Ресурс Flightradar24 опознал разбившийся самолет как 55-летний De Havilland Canada DHC-3 Otter с поплавковым шасси для посадок на воду.
Грозовые облака над Индийским океаном - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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В миреТихий океанСША
 
 
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