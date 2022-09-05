https://ria.ru/20220905/spasateli-1814423177.html

Спасатели нашли погибшего после крушения самолета на западе США

Спасатели нашли погибшего после крушения самолета на западе США - РИА Новости, 05.09.2022

Спасатели нашли погибшего после крушения самолета на западе США

Спасатели нашли одного погибшего и продолжают поиски остальных восьми человек на месте крушения самолета у северо-западного побережья США, сообщила береговая... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T04:54

2022-09-05T04:54

2022-09-05T04:54

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тихий океан

сша

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Спасатели нашли одного погибшего и продолжают поиски остальных восьми человек на месте крушения самолета у северо-западного побережья США, сообщила береговая охрана.Гидросамолет упал в Тихий океан на пути с острова Сан-Хуан в Сиэтл. На борту находились восемь взрослых и один ребенок."Найден один погибший, восемь человек остаются пропавшими без вести", - сказано в пресс-релизе.Ресурс Flightradar24 опознал разбившийся самолет как 55-летний De Havilland Canada DHC-3 Otter с поплавковым шасси для посадок на воду.

https://ria.ru/20220226/okean-1775303160.html

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, тихий океан, сша