https://ria.ru/20220905/spasateli-1814423177.html
Спасатели нашли погибшего после крушения самолета на западе США
Спасатели нашли погибшего после крушения самолета на западе США - РИА Новости, 05.09.2022
Спасатели нашли погибшего после крушения самолета на западе США
Спасатели нашли одного погибшего и продолжают поиски остальных восьми человек на месте крушения самолета у северо-западного побережья США, сообщила береговая... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:54
2022-09-05T04:54
2022-09-05T04:54
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сша
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Спасатели нашли одного погибшего и продолжают поиски остальных восьми человек на месте крушения самолета у северо-западного побережья США, сообщила береговая охрана.Гидросамолет упал в Тихий океан на пути с острова Сан-Хуан в Сиэтл. На борту находились восемь взрослых и один ребенок."Найден один погибший, восемь человек остаются пропавшими без вести", - сказано в пресс-релизе.Ресурс Flightradar24 опознал разбившийся самолет как 55-летний De Havilland Canada DHC-3 Otter с поплавковым шасси для посадок на воду.
https://ria.ru/20220226/okean-1775303160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тихий океан, сша
Спасатели нашли погибшего после крушения самолета на западе США
Спасатели нашли погибшего и ищут восемь человек после крушения самолета на западе США
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Спасатели нашли одного погибшего и продолжают поиски остальных восьми человек на месте крушения самолета у северо-западного побережья США, сообщила береговая охрана.
Гидросамолет упал в Тихий океан
на пути с острова Сан-Хуан в Сиэтл
. На борту находились восемь взрослых и один ребенок.
"Найден один погибший, восемь человек остаются пропавшими без вести", - сказано в пресс-релизе.
Ресурс Flightradar24 опознал разбившийся самолет как 55-летний De Havilland Canada DHC-3 Otter с поплавковым шасси для посадок на воду.