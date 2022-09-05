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Спасатели высадились на Ключевском вулкане, где погибли восемь туристов
Спасатели высадились на Ключевском вулкане, где погибли восемь туристов - РИА Новости, 05.09.2022
Спасатели высадились на Ключевском вулкане, где погибли восемь туристов
Вертолет с камчатскими спасателями, которые отправились на помощь к застрявшим на Ключевском вулкане туристам, в чьей группе погибли восемь человек, приземлился РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:36
2022-09-05T04:36
2022-09-05T15:36
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Вертолет с камчатскими спасателями, которые отправились на помощь к застрявшим на Ключевском вулкане туристам, в чьей группе погибли восемь человек, приземлился на склоне сопки, сообщили в пресс-службе краевого учреждения "Центр обеспечения действий по ГО и ЧС".Группа туристов, совершавшая с 30 августа восхождение на сопку с двумя гидами — всего 12 человек, — обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал, он был без сознания. Один гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили РИА Новости о смерти шестого члена группы, к утру понедельника скончались еще два человека. Возбуждено уголовное дело.Группа спасателей со скалолазным снаряжением начала восхождение к туристам: двое из них остаются на высоте более 4100 метров, еще двое — в домике вулканологов на высоте 3300 метров."Их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метра", - сказали в ведомстве, уточнив, что исход поисково-спасательной операции зависит от погоды, пепловых облаков на склонах, таяния ледников, схода селевых потоков и камнепадов.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. На вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Сила ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
https://ria.ru/20220904/liniya-1814297291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Новости - Туризм
04:36 05.09.2022 (обновлено: 15:36 05.09.2022)
Спасатели высадились на Ключевском вулкане, где погибли восемь туристов
Вертолет со спасателями приземлился на Ключевском вулкане, где погибли восемь туристов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Вертолет с камчатскими спасателями, которые отправились на помощь к застрявшим на Ключевском вулкане туристам, в чьей группе погибли восемь человек, приземлился на склоне сопки, сообщили в пресс-службе краевого учреждения "Центр обеспечения действий по ГО и ЧС".
Группа туристов, совершавшая с 30 августа восхождение на сопку с двумя гидами — всего 12 человек, — обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал, он был без сознания. Один гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили РИА Новости о смерти шестого члена группы, к утру понедельника скончались еще два человека. Возбуждено уголовное дело.
"Вертолет Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевской вулкан на отметку 1663 метра. Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов исполина", - сказали в учреждении.
Группа спасателей со скалолазным снаряжением начала восхождение к туристам: двое из них остаются на высоте более 4100 метров, еще двое — в домике вулканологов на высоте 3300 метров.
"Их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метра", - сказали в ведомстве, уточнив, что исход поисково-спасательной операции зависит от погоды, пепловых облаков на склонах, таяния ледников, схода селевых потоков и камнепадов.
Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии
, его абсолютная высота около 4750 метров. На вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Сила ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.