https://ria.ru/20220905/sotsset-1814556049.html

Соцсеть вертикальных видео YAPPY обновила алгоритмы выдачи контента

Соцсеть вертикальных видео YAPPY обновила алгоритмы выдачи контента - РИА Новости, 05.09.2022

Соцсеть вертикальных видео YAPPY обновила алгоритмы выдачи контента

Платформа YAPPY запустила обновленную систему алгоритмов, ее главная "фишка" — просмотры на каждом видео. Переосмысленная механика поможет контент-мейкерам... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:50

2022-09-05T18:50

2022-09-05T18:50

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Платформа YAPPY запустила обновленную систему алгоритмов, ее главная "фишка" — просмотры на каждом видео. Переосмысленная механика поможет контент-мейкерам набирать больше реальных качественных показателей роликов.В основу серии технических обновлений рекомендательной системы легла мечта большинства блогеров — творить, не отвлекаясь на цифры, тренды и метрики. Платформа разработала систему, которая уравнивает все загруженные ролики — независимо от тематики, личной популярности автора и времени публикации.Подход к продвижению контента в YAPPY переосмыслили, цель разработчиков — сделать ленту более "автороцентричной". Вот как алгоритмы соцсети работают сейчас.Блогеры платформы уже опробовали алгоритмическую систему и остались в восторге — многие видео непопулярных авторов начали набирать от тысячи просмотров. Новая методика продвижения мотивирует блогеров снимать больше роликов и охватывать больше пользователей.Алгоритмы уже работают, но эксперименты будут продолжаться — со временем ленту еще больше оптимизируют под нужды контент-мейкеров. Занимайтесь творчеством — остальное сделает YAPPY.Информационная справка:YAPPY — российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021 года. Особенность видеоплатформы — интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал, который позволяет быстро создавать коллабы с другими пользователями, включая звезд. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам. Всего за полгода к сервису присоединились пользователи из Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана, и на сегодняшний день месячная аудитория приложения достигла 4 миллионов человек, а количество загруженных роликов — свыше 2 миллионов.РекламаООО "РИТМ Медиа" ОГРН 1197746706860; ИНН 7728493160возрастное ограничение "12+"ID - 2z7yR8HqZgYhi41

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, технологии, соцсети, россия