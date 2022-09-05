22:50 05.09.2022 (обновлено: 22:56 05.09.2022)
Концепция гумполитики определяет открытость России в сфере сотрудничества
Указ о гумполитике определяет открытость России в вопросах двустороннего сотрудничества
Государственный флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия в вопросах гуманитарного сотрудничества открыта для всего мира, говорится в указе президента России Владимира Путина, утверждающем концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом.
Путин подписал указ о концепции гуманитарной политики РФ за рубежом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Россия в вопросах двустороннего гуманитарного сотрудничества открыта для всего мира. В то же время объем и формы двустороннего гуманитарного сотрудничества с разными государствами зависят от истории, традиций, географических факторов, уровня двусторонних отношений, состояния договорно-правовой базы, материальных и финансовых возможностей и заинтересованности участников такого сотрудничества", - говорится в документе.
Также в концепции говорится о необходимости развития многостороннего гуманитарного сотрудничества в рамках международных региональных организаций и объединений, таких как ШОС, Организация Черноморского экономического сотрудничества, диалоговое партнерство Россия - АСЕАН, форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество".
Кроме того, в документе уточняется, что следует расширять двустороннее гуманитарное сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, а также защищать интересы русских в Прибалтике.