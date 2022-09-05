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Концепция гумполитики определяет открытость России в сфере сотрудничества - РИА Новости, 05.09.2022
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Концепция гумполитики определяет открытость России в сфере сотрудничества
Концепция гумполитики определяет открытость России в сфере сотрудничества - РИА Новости, 05.09.2022
Концепция гумполитики определяет открытость России в сфере сотрудничества
Россия в вопросах гуманитарного сотрудничества открыта для всего мира, говорится в указе президента России Владимира Путина, утверждающем концепцию гуманитарной РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T22:50
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владимир путин
россия
латинская америка
прибалтика
шос
в мире
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия в вопросах гуманитарного сотрудничества открыта для всего мира, говорится в указе президента России Владимира Путина, утверждающем концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом.Путин подписал указ о концепции гуманитарной политики РФ за рубежом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также в концепции говорится о необходимости развития многостороннего гуманитарного сотрудничества в рамках международных региональных организаций и объединений, таких как ШОС, Организация Черноморского экономического сотрудничества, диалоговое партнерство Россия - АСЕАН, форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество".Кроме того, в документе уточняется, что следует расширять двустороннее гуманитарное сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, а также защищать интересы русских в Прибалтике.
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владимир путин, россия, латинская америка, прибалтика, шос, в мире
Владимир Путин, Россия, Латинская Америка, Прибалтика, ШОС, В мире
22:50 05.09.2022 (обновлено: 22:56 05.09.2022)
 
Концепция гумполитики определяет открытость России в сфере сотрудничества

Указ о гумполитике определяет открытость России в вопросах двустороннего сотрудничества

© РИА Новости / Сергей ГунеевГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Государственный флаг России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия в вопросах гуманитарного сотрудничества открыта для всего мира, говорится в указе президента России Владимира Путина, утверждающем концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом.
Путин подписал указ о концепции гуманитарной политики РФ за рубежом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Россия в вопросах двустороннего гуманитарного сотрудничества открыта для всего мира. В то же время объем и формы двустороннего гуманитарного сотрудничества с разными государствами зависят от истории, традиций, географических факторов, уровня двусторонних отношений, состояния договорно-правовой базы, материальных и финансовых возможностей и заинтересованности участников такого сотрудничества", - говорится в документе.
Также в концепции говорится о необходимости развития многостороннего гуманитарного сотрудничества в рамках международных региональных организаций и объединений, таких как ШОС, Организация Черноморского экономического сотрудничества, диалоговое партнерство Россия - АСЕАН, форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество".
Кроме того, в документе уточняется, что следует расширять двустороннее гуманитарное сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, а также защищать интересы русских в Прибалтике.
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