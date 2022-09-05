https://ria.ru/20220905/sotrudnichestvo-1814689771.html

Концепция гумполитики определяет открытость России в сфере сотрудничества

Концепция гумполитики определяет открытость России в сфере сотрудничества - РИА Новости, 05.09.2022

Концепция гумполитики определяет открытость России в сфере сотрудничества

Россия в вопросах гуманитарного сотрудничества открыта для всего мира, говорится в указе президента России Владимира Путина, утверждающем концепцию гуманитарной РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T22:50

2022-09-05T22:50

2022-09-05T22:56

владимир путин

россия

латинская америка

прибалтика

шос

в мире

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия в вопросах гуманитарного сотрудничества открыта для всего мира, говорится в указе президента России Владимира Путина, утверждающем концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом.Путин подписал указ о концепции гуманитарной политики РФ за рубежом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также в концепции говорится о необходимости развития многостороннего гуманитарного сотрудничества в рамках международных региональных организаций и объединений, таких как ШОС, Организация Черноморского экономического сотрудничества, диалоговое партнерство Россия - АСЕАН, форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество".Кроме того, в документе уточняется, что следует расширять двустороннее гуманитарное сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, а также защищать интересы русских в Прибалтике.

https://ria.ru/20220831/sotrudnichestvo-1813353615.html

россия

латинская америка

прибалтика

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владимир путин, россия, латинская америка, прибалтика, шос, в мире