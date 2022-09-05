https://ria.ru/20220905/sotrudnichestvo-1814562469.html

Украина и ЕС подписали соглашения о сотрудничестве и финансовой помощи

Украина и ЕС подписали соглашения о сотрудничестве и финансовой помощи - РИА Новости, 05.09.2022

Украина и ЕС подписали соглашения о сотрудничестве и финансовой помощи

Украина и Евросоюз подписали сразу пять соглашений о сотрудничестве в различных сферах и финансовой поддержке Киева, заявил в понедельник премьер-министр страны РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:50

2022-09-05T14:50

2022-09-05T14:50

технологии

денис шмыгаль

украина

киев

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украина и Евросоюз подписали сразу пять соглашений о сотрудничестве в различных сферах и финансовой поддержке Киева, заявил в понедельник премьер-министр страны Денис Шмыгаль."Украина и ЕС подписали сразу пять соглашений, приближающих нашу страну к вступлению в Евросоюз", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.В канале приводится список соглашений. Среди них: соглашение об участии Украины в программе "Цифровая Европа", подразумевающее помощь в развитии проектов по разработке суперкомпьютеров, искусственного интеллекта, кибербезопасности и широкого внедрения цифровых технологий в экономику и общество, в том числе, в виде развития цифровой грамотности; соглашения о сотрудничестве в таможенной и налоговой сферах, а также о предоставлении 500 миллионов евро бюджетной поддержки и отдельный договор об увеличении бюджета Еврокомиссии на гранты для Украины на дополнительные 122 миллиона евро.

https://ria.ru/20220905/es-1814412511.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, денис шмыгаль, украина, киев, евросоюз, еврокомиссия