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Украина и ЕС подписали соглашения о сотрудничестве и финансовой помощи
Украина и ЕС подписали соглашения о сотрудничестве и финансовой помощи - РИА Новости, 05.09.2022
Украина и ЕС подписали соглашения о сотрудничестве и финансовой помощи
Украина и Евросоюз подписали сразу пять соглашений о сотрудничестве в различных сферах и финансовой поддержке Киева, заявил в понедельник премьер-министр страны РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:50
2022-09-05T14:50
2022-09-05T14:50
технологии
денис шмыгаль
украина
киев
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украина и Евросоюз подписали сразу пять соглашений о сотрудничестве в различных сферах и финансовой поддержке Киева, заявил в понедельник премьер-министр страны Денис Шмыгаль."Украина и ЕС подписали сразу пять соглашений, приближающих нашу страну к вступлению в Евросоюз", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.В канале приводится список соглашений. Среди них: соглашение об участии Украины в программе "Цифровая Европа", подразумевающее помощь в развитии проектов по разработке суперкомпьютеров, искусственного интеллекта, кибербезопасности и широкого внедрения цифровых технологий в экономику и общество, в том числе, в виде развития цифровой грамотности; соглашения о сотрудничестве в таможенной и налоговой сферах, а также о предоставлении 500 миллионов евро бюджетной поддержки и отдельный договор об увеличении бюджета Еврокомиссии на гранты для Украины на дополнительные 122 миллиона евро.
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технологии, денис шмыгаль, украина, киев, евросоюз, еврокомиссия
Технологии, Денис Шмыгаль, Украина, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия
Украина и ЕС подписали соглашения о сотрудничестве и финансовой помощи
Премьер Шмыгаль: Киев и ЕС подписали пять соглашений о сотрудничестве и финансовой помощи