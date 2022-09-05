https://ria.ru/20220905/sotrudnichestvo-1814526729.html
Россия продолжит сотрудничество по сокращению вооружений, заявил Путин
Россия продолжит сотрудничество по сокращению вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2022
Россия продолжит сотрудничество по сокращению вооружений, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что международное сотрудничество в вопросах экологии, по некоторым направлениям в космосе, а также в сфере сокращения... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:11
2022-09-05T13:11
2022-09-05T13:26
россия
экология в россии
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что международное сотрудничество в вопросах экологии, по некоторым направлениям в космосе, а также в сфере сокращения вооружений будет продолжено."Несмотря на сложности сегодняшнего периода в мировых делах сотрудничество в сфере экологии международное будет продолжено, также ,как и сотрудничество по некоторым направлением в космосе, сокращению вооружений... Это неизбежно", - сказал российский лидер, выступая на экологическом форуме.
https://ria.ru/20220902/sotrudnichestvo-1813931575.html
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россия, экология в россии, владимир путин
Россия, Экология в России, Владимир Путин
13:11 05.09.2022 (обновлено: 13:26 05.09.2022)
Россия продолжит сотрудничество по сокращению вооружений, заявил Путин
Путин: Россия продолжит международное сотрудничество по сокращению вооружений