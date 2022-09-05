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Sputnik начинает сотрудничество с Советом по коммуникациям Никарагуа

Sputnik начинает сотрудничество с Советом по коммуникациям Никарагуа - РИА Новости, 05.09.2022

Sputnik начинает сотрудничество с Советом по коммуникациям Никарагуа

Международное информационное агентство и радио Sputnik и Совет по коммуникациям и гражданству Никарагуа подписали меморандум о сотрудничестве на полях... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:21

2022-09-05T12:21

2022-09-05T12:21

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и Совет по коммуникациям и гражданству Никарагуа подписали меморандум о сотрудничестве на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Подписи под документом поставили глава дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и координатор по вопросам средств массовой информации Совета Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо.Документ предусматривает обмен контентом на испанском языке и другое взаимодействие в целях сближения и взаимопонимания народов двух стран.Во время церемонии стороны также обсудили возможные векторы развития отношений и участие в совместных гуманитарных проектах.Комментируя подписание меморандума, Василий Пушков подчеркнул: "Сейчас очень интересное время, когда у каждого человека на планете есть возможность кристаллизовать свою систему ценностей, избавившись от всякого ненужного информационного мусора. И с этой точки зрения очень приятно, что мы наконец смогли с нашими никарагуанскими друзьями и коллегами увидеть, насколько действительно близки наши позиции, наши интересы и желания. Мы сможем работать вместе для достижения целей, общих как для Никарагуа, так и для России"."Сегодня мы сделали новый шаг к сближению народов России и Никарагуа. Мы убеждены, что подписанный меморандум позволит нам не только закрепить, но и дальше развивать сотрудничество между Sputnik и СМИ Никарагуа и организовывать новые проекты", - в свою очередь отметил Даниэль Эдмундо Ортега.В Совет по коммуникациям и гражданству Никарагуа входит около 20 крупнейших изданий и радиостанций страны. Для Sputnik это первый партнерский документ с никарагуанскими СМИ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://radiosputnik.ria.ru/20220823/malkevich-1811683479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, sputnik, риа новости, никарагуа, россия