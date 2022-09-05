https://ria.ru/20220905/soglashenie-1814673608.html

Россия вышла из соглашения с Японией об облегченном посещении Курил

Россия вышла из соглашения с Японией об облегченном посещении Курил - РИА Новости, 06.09.2022

Россия вышла из соглашения с Японией об облегченном посещении Курил

Россия расторгла договоренности с Японией об упрощенном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, следует из опубликованного на портале... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-05T20:52

2022-09-05T20:52

2022-09-06T02:22

россия

япония

итуруп

михаил мишустин

кунашир (остров)

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154955/63/1549556307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2d7805d468be82d49eb8bb201236bd90.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия расторгла договоренности с Японией об упрощенном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, следует из опубликованного на портале правовой информации распоряжения правительства.Речь идет о прекращении действия соглашений 1991 года о процедуре взаимных поездок и 1999 года об организации максимально облегченного посещения этих локаций. Согласно последнему, право упрощенного въезда на острова имели их бывшие жители вместе с членами семьи.Министерству иностранных дел поручили уведомить японскую сторону о принятом решении.Москва и Токио не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны. Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Позиция Кремля состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.МИД России ранее заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров по мирному договору, а также выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

https://ria.ru/20220901/kurily-1813611691.html

россия

япония

итуруп

кунашир (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, япония, итуруп, михаил мишустин, кунашир (остров), правительство рф