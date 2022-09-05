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Россия вышла из соглашения с Японией об облегченном посещении Курил - РИА Новости, 06.09.2022
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Россия вышла из соглашения с Японией об облегченном посещении Курил
Россия вышла из соглашения с Японией об облегченном посещении Курил - РИА Новости, 06.09.2022
Россия вышла из соглашения с Японией об облегченном посещении Курил
Россия расторгла договоренности с Японией об упрощенном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, следует из опубликованного на портале... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-05T20:52
2022-09-06T02:22
россия
япония
итуруп
михаил мишустин
кунашир (остров)
правительство рф
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия расторгла договоренности с Японией об упрощенном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, следует из опубликованного на портале правовой информации распоряжения правительства.Речь идет о прекращении действия соглашений 1991 года о процедуре взаимных поездок и 1999 года об организации максимально облегченного посещения этих локаций. Согласно последнему, право упрощенного въезда на острова имели их бывшие жители вместе с членами семьи.Министерству иностранных дел поручили уведомить японскую сторону о принятом решении.Москва и Токио не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны. Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Позиция Кремля состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.МИД России ранее заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров по мирному договору, а также выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.
https://ria.ru/20220901/kurily-1813611691.html
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япония
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россия, япония, итуруп, михаил мишустин, кунашир (остров), правительство рф
Россия, Япония, Итуруп, Михаил Мишустин, Кунашир (остров), Правительство РФ
20:52 05.09.2022 (обновлено: 02:22 06.09.2022)
 
Россия вышла из соглашения с Японией об облегченном посещении Курил

Россия отменила безвизовый режим посещения Курил для жителей Японии

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в медиабанкВид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир
Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия расторгла договоренности с Японией об упрощенном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, следует из опубликованного на портале правовой информации распоряжения правительства.
Речь идет о прекращении действия соглашений 1991 года о процедуре взаимных поездок и 1999 года об организации максимально облегченного посещения этих локаций. Согласно последнему, право упрощенного въезда на острова имели их бывшие жители вместе с членами семьи.
Министерству иностранных дел поручили уведомить японскую сторону о принятом решении.
Москва и Токио не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны. Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Позиция Кремля состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
МИД России ранее заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров по мирному договору, а также выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 07:35
Чекунков назвал условия для переговоров с Японией о деятельности на Курилах
 
РоссияЯпонияИтурупМихаил МишустинКунашир (остров)Правительство РФ
 
 
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