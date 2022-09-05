12:34 05.09.2022 (обновлено: 13:22 05.09.2022)
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие около здания администрации главы Донецкой народной республики, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Донецке
Военнослужащие около здания администрации главы Донецкой народной республики, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Ленинскому районам Донецка семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
В представительстве добавили, что в 11.02 мск украинские войска выпустили по Ленинскому району Донецка один снаряд калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.