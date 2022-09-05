https://ria.ru/20220905/snaryady-1814510680.html

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 05.09.2022

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Ленинскому районам Донецка семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:34

2022-09-05T12:34

2022-09-05T13:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Ленинскому районам Донецка семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.В представительстве добавили, что в 11.02 мск украинские войска выпустили по Ленинскому району Донецка один снаряд калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины