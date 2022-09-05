https://ria.ru/20220905/shaposhnikov-1814461061.html
Фрегат "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подлодки на учениях
Фрегат "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подлодки на учениях - РИА Новости, 05.09.2022
Фрегат "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подлодки на учениях
Фрегат Тихоокеанского флота России "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подводной лодки и провел артиллерийские стрельбы в рамках стратегических учений... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:39
2022-09-05T10:39
2022-09-05T10:39
восток (учения)
маршал шапошников (корабль)
безопасность
россия
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Фрегат Тихоокеанского флота России "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подводной лодки и провел артиллерийские стрельбы в рамках стратегических учений "Восток-2022", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.Выход фрегата в район учений, залив Петра Великого, обеспечивали два базовых тральщика БТ-215 и БТ-325, задача которых была очистить проход от возможных морских мин. При форсировании "Маршалом Шапошниковым" района с высокой минной опасностью, расчеты корабля обнаружили и уничтожили макет морской плавающей мины огнем из скорострельной 30-миллиметровой автоматической артиллерийской установки АК-630.По замыслу учений, гидроакустики фрегата на границе территориальных вод России обнаружили подводную лодку условного противника. "Для допоиска подлодки и ее идентификации с борта фрегата был поднят вертолет Ка-27ПЛ. После обнаружения субмарины и ее отказа всплыть, в район нахождения подлодки был нанесен бомбовый удар из реактивной бомбометной установки РБУ-6000", - сообщили в пресс-службе.На следующем этапе практических действий экипаж фрегата во взаимодействии с двумя ракетными катерами Р-20 и Р-24 вступил в морской бой с кораблями условного противника.Огонь по морскому буксируемому щиту-мишени велся из современной 100-миллиметровой универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, способной поражать как морские, так и воздушные и береговые цели."Для поражения имитированных воздушных целей фрегат комплексно применил артиллерийские установки А-190 и АК-630, а также осуществил постановку активных радиоэлектронных помех", - рассказали в пресс-службе ТОФ.Завершающей задачей учений стала отработка действий по защите фрегата от диверсантов: "Для исключения возможности атаки фрегата боевыми пловцами из-под воды было проведено профилактическое гранатометание с использованием переносных и стационарных противодиверсионных гранатометных комплексов".Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября для отработки оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский и др., а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.Всего в учениях "Восток-2022" задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
https://ria.ru/20220905/ucheniya-1814432808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восток (учения), маршал шапошников (корабль), безопасность, россия, тихоокеанский флот вмф россии
Восток (учения), Маршал Шапошников (корабль), Безопасность, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России
Фрегат "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подлодки на учениях
Фрегат "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подлодки во время учений "Восток-2022"
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Фрегат Тихоокеанского флота России "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подводной лодки и провел артиллерийские стрельбы в рамках стратегических учений "Восток-2022", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
Выход фрегата в район учений, залив Петра Великого, обеспечивали два базовых тральщика БТ-215 и БТ-325, задача которых была очистить проход от возможных морских мин. При форсировании "Маршалом Шапошниковым" района с высокой минной опасностью, расчеты корабля обнаружили и уничтожили макет морской плавающей мины огнем из скорострельной 30-миллиметровой автоматической артиллерийской установки АК-630.
По замыслу учений, гидроакустики фрегата на границе территориальных вод России
обнаружили подводную лодку условного противника. "Для допоиска подлодки и ее идентификации с борта фрегата был поднят вертолет Ка-27ПЛ. После обнаружения субмарины и ее отказа всплыть, в район нахождения подлодки был нанесен бомбовый удар из реактивной бомбометной установки РБУ-6000", - сообщили в пресс-службе.
На следующем этапе практических действий экипаж фрегата во взаимодействии с двумя ракетными катерами Р-20 и Р-24 вступил в морской бой с кораблями условного противника.
Огонь по морскому буксируемому щиту-мишени велся из современной 100-миллиметровой универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, способной поражать как морские, так и воздушные и береговые цели.
"Для поражения имитированных воздушных целей фрегат комплексно применил артиллерийские установки А-190 и АК-630, а также осуществил постановку активных радиоэлектронных помех", - рассказали в пресс-службе ТОФ
.
Завершающей задачей учений стала отработка действий по защите фрегата от диверсантов: "Для исключения возможности атаки фрегата боевыми пловцами из-под воды было проведено профилактическое гранатометание с использованием переносных и стационарных противодиверсионных гранатометных комплексов".
Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября для отработки оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах: Бурдуны, Горячие Ключи
, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский и др., а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей
.
Всего в учениях "Восток-2022" задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.