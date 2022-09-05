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Фрегат "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подлодки на учениях - РИА Новости, 05.09.2022
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Фрегат "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подлодки на учениях
Фрегат "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подлодки на учениях - РИА Новости, 05.09.2022
Фрегат "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подлодки на учениях
Фрегат Тихоокеанского флота России "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подводной лодки и провел артиллерийские стрельбы в рамках стратегических учений... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:39
2022-09-05T10:39
восток (учения)
маршал шапошников (корабль)
безопасность
россия
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Фрегат Тихоокеанского флота России "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подводной лодки и провел артиллерийские стрельбы в рамках стратегических учений "Восток-2022", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.Выход фрегата в район учений, залив Петра Великого, обеспечивали два базовых тральщика БТ-215 и БТ-325, задача которых была очистить проход от возможных морских мин. При форсировании "Маршалом Шапошниковым" района с высокой минной опасностью, расчеты корабля обнаружили и уничтожили макет морской плавающей мины огнем из скорострельной 30-миллиметровой автоматической артиллерийской установки АК-630.По замыслу учений, гидроакустики фрегата на границе территориальных вод России обнаружили подводную лодку условного противника. "Для допоиска подлодки и ее идентификации с борта фрегата был поднят вертолет Ка-27ПЛ. После обнаружения субмарины и ее отказа всплыть, в район нахождения подлодки был нанесен бомбовый удар из реактивной бомбометной установки РБУ-6000", - сообщили в пресс-службе.На следующем этапе практических действий экипаж фрегата во взаимодействии с двумя ракетными катерами Р-20 и Р-24 вступил в морской бой с кораблями условного противника.Огонь по морскому буксируемому щиту-мишени велся из современной 100-миллиметровой универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, способной поражать как морские, так и воздушные и береговые цели."Для поражения имитированных воздушных целей фрегат комплексно применил артиллерийские установки А-190 и АК-630, а также осуществил постановку активных радиоэлектронных помех", - рассказали в пресс-службе ТОФ.Завершающей задачей учений стала отработка действий по защите фрегата от диверсантов: "Для исключения возможности атаки фрегата боевыми пловцами из-под воды было проведено профилактическое гранатометание с использованием переносных и стационарных противодиверсионных гранатометных комплексов".Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября для отработки оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский и др., а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.Всего в учениях "Восток-2022" задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
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восток (учения), маршал шапошников (корабль), безопасность, россия, тихоокеанский флот вмф россии
Восток (учения), Маршал Шапошников (корабль), Безопасность, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России
10:39 05.09.2022
 
Фрегат "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подлодки на учениях

Фрегат "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подлодки во время учений "Восток-2022"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкФрегат "Маршал Шапошников" перед швартовкой в бухте Золотой Рог во Владивостоке
Фрегат Маршал Шапошников перед швартовкой в бухте Золотой Рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Фрегат "Маршал Шапошников" перед швартовкой в бухте Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Фрегат Тихоокеанского флота России "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подводной лодки и провел артиллерийские стрельбы в рамках стратегических учений "Восток-2022", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
Выход фрегата в район учений, залив Петра Великого, обеспечивали два базовых тральщика БТ-215 и БТ-325, задача которых была очистить проход от возможных морских мин. При форсировании "Маршалом Шапошниковым" района с высокой минной опасностью, расчеты корабля обнаружили и уничтожили макет морской плавающей мины огнем из скорострельной 30-миллиметровой автоматической артиллерийской установки АК-630.
По замыслу учений, гидроакустики фрегата на границе территориальных вод России обнаружили подводную лодку условного противника. "Для допоиска подлодки и ее идентификации с борта фрегата был поднят вертолет Ка-27ПЛ. После обнаружения субмарины и ее отказа всплыть, в район нахождения подлодки был нанесен бомбовый удар из реактивной бомбометной установки РБУ-6000", - сообщили в пресс-службе.
На следующем этапе практических действий экипаж фрегата во взаимодействии с двумя ракетными катерами Р-20 и Р-24 вступил в морской бой с кораблями условного противника.
Огонь по морскому буксируемому щиту-мишени велся из современной 100-миллиметровой универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, способной поражать как морские, так и воздушные и береговые цели.
"Для поражения имитированных воздушных целей фрегат комплексно применил артиллерийские установки А-190 и АК-630, а также осуществил постановку активных радиоэлектронных помех", - рассказали в пресс-службе ТОФ.
Завершающей задачей учений стала отработка действий по защите фрегата от диверсантов: "Для исключения возможности атаки фрегата боевыми пловцами из-под воды было проведено профилактическое гранатометание с использованием переносных и стационарных противодиверсионных гранатометных комплексов".
Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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Япония выразила "крайнее сожаление" из-за учений "Восток"
Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября для отработки оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский и др., а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
Всего в учениях "Восток-2022" задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
 
Восток (учения)Маршал Шапошников (корабль)БезопасностьРоссияТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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