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В Щелкове увековечили память героя России Олега Ильина - РИА Новости, 05.09.2022
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В Щелкове увековечили память героя России Олега Ильина
В Щелкове увековечили память героя России Олега Ильина - РИА Новости, 05.09.2022
В Щелкове увековечили память героя России Олега Ильина
В средней образовательной школе номер 19 городского округа Щелково установили бюст Герою России подполковнику Олегу Ильину, погибшему в ходе... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:20
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щелково
общество
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В средней образовательной школе номер 19 городского округа Щелково установили бюст Герою России подполковнику Олегу Ильину, погибшему в ходе антитеррористической операции в Беслане в 2004 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа"Герои живы, пока о них помнят. Память о таких подвигах наших соотечественников необходимо проносить сквозь года. Мы планируем переименовать школу №19 в честь Героя Российской Федерации Олега Геннадьевич Ильина. Все необходимые процедуры уже запущены", - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков на открытии мемориала.Олег Ильин принимал участие в боях с террористами: дважды в Дагестане, в Москве на Дубровке и в Северной Осетии. Погиб 3 сентября 2004 года, прикрывая собой детей и сослуживцев во время операции по спасению заложников в Бесланской школе №1.
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щелково, общество
Щелково, Общество
11:20 05.09.2022
 

В Щелкове увековечили память героя России Олега Ильина

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ЩелковоЦеремония открытия бюста Герою России подполковнику Олегу Ильину в средней образовательной школе № 19 городского округа Щелково
Церемония открытия бюста Герою России подполковнику Олегу Ильину в средней образовательной школе № 19 городского округа Щелково - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Щелково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В средней образовательной школе номер 19 городского округа Щелково установили бюст Герою России подполковнику Олегу Ильину, погибшему в ходе антитеррористической операции в Беслане в 2004 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа
"Герои живы, пока о них помнят. Память о таких подвигах наших соотечественников необходимо проносить сквозь года. Мы планируем переименовать школу №19 в честь Героя Российской Федерации Олега Геннадьевич Ильина. Все необходимые процедуры уже запущены", - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков на открытии мемориала.
Новый корпус лицея №7 на улице Шмидта в Щелково - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 15:58
В Щелкове открылся новый корпус лицея №7 на 275 мест
Олег Ильин принимал участие в боях с террористами: дважды в Дагестане, в Москве на Дубровке и в Северной Осетии. Погиб 3 сентября 2004 года, прикрывая собой детей и сослуживцев во время операции по спасению заложников в Бесланской школе №1.
 
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