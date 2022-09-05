https://ria.ru/20220905/schelkovo-1814474566.html
В Щелкове увековечили память героя России Олега Ильина
В Щелкове увековечили память героя России Олега Ильина - РИА Новости, 05.09.2022
В Щелкове увековечили память героя России Олега Ильина
В средней образовательной школе номер 19 городского округа Щелково установили бюст Герою России подполковнику Олегу Ильину, погибшему в ходе... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:20
2022-09-05T11:20
2022-09-05T11:20
щелково
общество
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В средней образовательной школе номер 19 городского округа Щелково установили бюст Герою России подполковнику Олегу Ильину, погибшему в ходе антитеррористической операции в Беслане в 2004 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа"Герои живы, пока о них помнят. Память о таких подвигах наших соотечественников необходимо проносить сквозь года. Мы планируем переименовать школу №19 в честь Героя Российской Федерации Олега Геннадьевич Ильина. Все необходимые процедуры уже запущены", - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков на открытии мемориала.Олег Ильин принимал участие в боях с террористами: дважды в Дагестане, в Москве на Дубровке и в Северной Осетии. Погиб 3 сентября 2004 года, прикрывая собой детей и сослуживцев во время операции по спасению заложников в Бесланской школе №1.
https://ria.ru/20220901/schelkovo-1813757878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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щелково, общество
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В средней образовательной школе номер 19 городского округа Щелково установили бюст Герою России подполковнику Олегу Ильину, погибшему в ходе антитеррористической операции в Беслане в 2004 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа
"Герои живы, пока о них помнят. Память о таких подвигах наших соотечественников необходимо проносить сквозь года. Мы планируем переименовать школу №19 в честь Героя Российской Федерации Олега Геннадьевич Ильина. Все необходимые процедуры уже запущены", - сказал глава городского округа Щелково
Андрей Булгаков на открытии мемориала.
Олег Ильин принимал участие в боях с террористами: дважды в Дагестане, в Москве на Дубровке и в Северной Осетии. Погиб 3 сентября 2004 года, прикрывая собой детей и сослуживцев во время операции по спасению заложников в Бесланской школе №1.