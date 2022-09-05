https://ria.ru/20220905/schelkovo-1814474566.html

В Щелкове увековечили память героя России Олега Ильина

В Щелкове увековечили память героя России Олега Ильина - РИА Новости, 05.09.2022

В Щелкове увековечили память героя России Олега Ильина

В средней образовательной школе номер 19 городского округа Щелково установили бюст Герою России подполковнику Олегу Ильину, погибшему в ходе... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:20

2022-09-05T11:20

2022-09-05T11:20

щелково

общество

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В средней образовательной школе номер 19 городского округа Щелково установили бюст Герою России подполковнику Олегу Ильину, погибшему в ходе антитеррористической операции в Беслане в 2004 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа"Герои живы, пока о них помнят. Память о таких подвигах наших соотечественников необходимо проносить сквозь года. Мы планируем переименовать школу №19 в честь Героя Российской Федерации Олега Геннадьевич Ильина. Все необходимые процедуры уже запущены", - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков на открытии мемориала.Олег Ильин принимал участие в боях с террористами: дважды в Дагестане, в Москве на Дубровке и в Северной Осетии. Погиб 3 сентября 2004 года, прикрывая собой детей и сослуживцев во время операции по спасению заложников в Бесланской школе №1.

https://ria.ru/20220901/schelkovo-1813757878.html

щелково

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково, общество