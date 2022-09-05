18:44 05.09.2022 (обновлено: 21:17 05.09.2022)
В Швейцарии признали невозможность изобрести новые санкции против России
Швейцарский разведчик Бо: Запад попал в собственную ловушку с антироссийскими санкциями
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Введенные Западом антироссийские санкции не работают, а предлагаемые новые ограничения навредят только самому евроатлантическому сообществу, заявил в интервью Radio Sud полковник, экс-сотрудник швейцарской разведки Жак Бо.
"Неверная информация, распространяемая на Западе, завела нас в ловушку, а западные лидеры не удосужились подумать о последствиях принятых ими решений. Сегодня у Запада уже нет санкционных идей", — заявил бывший разведчик.
По его словам, новые предложения по рестрикциям сродни выстрелу себе в ногу. Речь, в частности, идет о возможном запрете на выдачу виз россиянам.
"Даже американцы высказались против такой меры", — подчеркнул Бо.
По словам эксперта, введенные в этом году санкции, по сути, повторили опыт 2014 года. Однако если тогда против России сыграло понижение цен на нефть, то сейчас происходит обратный процесс — энергоносители только дорожают. При этом Москва продолжает продавать углеводороды, но теперь вместо Европы основными покупателями стали азиатские страны, прежде всего Индия и Китай.
Ссылаясь на публикацию Bloomberg, специалист указал, что российская экономика находится в расцвете сил: в Европе повышают ключевую ставку, чтобы остановить инфляцию, в России — понижают, чтобы сдержать укрепление рубля. Деловая же активность растет из-за смягчения денежно-кредитной политики.
"Цель заключалась не в победе Украины, а в поражении России", — заявил он.
Бо добавил, что Запад неправильно оценивает ситуацию. По его словам, в США информация о событиях вокруг Украины тщательно фильтруется, прежде чем дойти до зрителей и читателей. Для выполнения этой задачи наняты 159 компаний по связям с общественностью. Европейцы же слепо повторяют опыт американцев, подчеркнул экс-разведчик.
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Кроме того, Бо озадачился судьбой поставляемого на Украину оружия, подчеркнув, что он не первый, кто поднимает этот вопрос. Тема вооружения также волнует американских журналистов, конгрессменов и Интерпол. Штаты отказались поставить Украине дроны, чтобы исключить возможность их попадания к российской армии или на черный рынок.
Автор также обратил внимание, что Запад фактически смягчил антироссийские санкции, разрешив страховать морской транспорт и поставлять запчасти для гражданских самолетов.
Помимо этого, Бо высказал мнение, что США стремятся убрать всех конкурентов — не только Россию и Китай, но и ЕС. Вашингтон пытается не позволить Европе усилить позиции. Именно с целью помешать укреплению экономики региона Штаты устроили нападки на газопровод "Северный поток — 2".
В заключение Бо развеял еще один миф — о ядерной угрозе со стороны России. Он напомнил, что президент США Джо Байден разрешил применять ядерное оружие первыми.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив.
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