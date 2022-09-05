https://ria.ru/20220905/sanktsii-1814539520.html

Санкции помешают развитию нефтегазовой отрасли России, утверждает Боррель

Санкции помешают развитию нефтегазовой отрасли России, утверждает Боррель - РИА Новости, 05.09.2022

Санкции помешают развитию нефтегазовой отрасли России, утверждает Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что санкции не смогли помешать получению Россией денег от экспорта газа и нефти, но рассчитывает, что они хотя бы... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:53

2022-09-05T13:53

2022-09-05T13:53

в мире

жозеп боррель

россия

энергетика

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БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что санкции не смогли помешать получению Россией денег от экспорта газа и нефти, но рассчитывает, что они хотя бы воспрепятствуют развитию энергетических возможностей Москвы.Боррель выступил в понедельник на межпарламентской конференции в Праге по вопросам внешней политики и безопасности Евросоюза."Россия нуждается в развитии новых нефтяных и газовых месторождений… но это невозможно без мощного технологического вовлечения западных компаний и западных технологий. Без нас они не смогут развивать свои газовые и нефтяные возможности", - заявил глава евродипломатии.По его мнению, "влияние санкций ЕС на российскую экономику… возрастает, особенно в высокотехнологичных секторах, таких как авиационная"."Россия продолжает получать деньги от экспорта газа и нефти, санкции не могут этому помешать, особенно учитывая рост цен. Но с точки зрения придания технологического импульса индустрии, влияние санкций ЕС очень большое и будет еще больше", - добавил Боррель.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220905/energokrizis-1814375331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, жозеп боррель, россия, энергетика