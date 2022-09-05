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Боррель призвал проявить "стратегическое терпение" в вопросе санкций - РИА Новости, 05.09.2022
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Боррель призвал проявить "стратегическое терпение" в вопросе санкций
Боррель призвал проявить "стратегическое терпение" в вопросе санкций - РИА Новости, 05.09.2022
Боррель призвал проявить "стратегическое терпение" в вопросе санкций
Европейский союз должен проявить "стратегическое терпение" в вопросе действия антироссийских санкций, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:02
2022-09-05T13:02
жозеп боррель
евросоюз
россия
экономика
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Европейский союз должен проявить "стратегическое терпение" в вопросе действия антироссийских санкций, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Влияние санкций усиливается… Но мы должны проявить стратегическое терпение, понимать, что нужно больше времени (чтобы почувствовать последствия санкций - ред.) и продолжать соблюдать санкции", - сказал Боррель, выступая на посвященной вопросам внешней политики и безопасности межпарламентской конференции в Праге. Он также призвал депутатов стран ЕС "разъяснять гражданам Евросоюза важность санкций и их неизбежную цену для европейцев".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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жозеп боррель, евросоюз, россия, экономика, санкции в отношении россии
Жозеп Боррель, Евросоюз, Россия, Экономика, Санкции в отношении России
13:02 05.09.2022
 
Боррель призвал проявить "стратегическое терпение" в вопросе санкций

Боррель считает, что Евросоюз должен проявить стратегическое терпение в вопросе санкций

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Европейский союз должен проявить "стратегическое терпение" в вопросе действия антироссийских санкций, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Влияние санкций усиливается… Но мы должны проявить стратегическое терпение, понимать, что нужно больше времени (чтобы почувствовать последствия санкций - ред.) и продолжать соблюдать санкции", - сказал Боррель, выступая на посвященной вопросам внешней политики и безопасности межпарламентской конференции в Праге. Он также призвал депутатов стран ЕС "разъяснять гражданам Евросоюза важность санкций и их неизбежную цену для европейцев".
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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Жозеп БоррельЕвросоюзРоссияЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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