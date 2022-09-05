https://ria.ru/20220905/sanktsii-1814522402.html

Боррель призвал проявить "стратегическое терпение" в вопросе санкций

Боррель призвал проявить "стратегическое терпение" в вопросе санкций - РИА Новости, 05.09.2022

Боррель призвал проявить "стратегическое терпение" в вопросе санкций

Европейский союз должен проявить "стратегическое терпение" в вопросе действия антироссийских санкций, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:02

2022-09-05T13:02

2022-09-05T13:02

жозеп боррель

евросоюз

россия

экономика

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Европейский союз должен проявить "стратегическое терпение" в вопросе действия антироссийских санкций, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Влияние санкций усиливается… Но мы должны проявить стратегическое терпение, понимать, что нужно больше времени (чтобы почувствовать последствия санкций - ред.) и продолжать соблюдать санкции", - сказал Боррель, выступая на посвященной вопросам внешней политики и безопасности межпарламентской конференции в Праге. Он также призвал депутатов стран ЕС "разъяснять гражданам Евросоюза важность санкций и их неизбежную цену для европейцев".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220621/sanktsii-1797129390.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

жозеп боррель, евросоюз, россия, экономика, санкции в отношении россии