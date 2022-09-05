Боррель призвал проявить "стратегическое терпение" в вопросе санкций
Боррель считает, что Евросоюз должен проявить стратегическое терпение в вопросе санкций
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Европейский союз должен проявить "стратегическое терпение" в вопросе действия антироссийских санкций, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Влияние санкций усиливается… Но мы должны проявить стратегическое терпение, понимать, что нужно больше времени (чтобы почувствовать последствия санкций - ред.) и продолжать соблюдать санкции", - сказал Боррель, выступая на посвященной вопросам внешней политики и безопасности межпарламентской конференции в Праге. Он также призвал депутатов стран ЕС "разъяснять гражданам Евросоюза важность санкций и их неизбежную цену для европейцев".
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.