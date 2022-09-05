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Самозанятые смогут продавать продукцию на ярмарках выходного дня - РИА Новости, 05.09.2022
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Самозанятые смогут продавать продукцию на ярмарках выходного дня
Самозанятые смогут продавать продукцию на ярмарках выходного дня - РИА Новости, 05.09.2022
Самозанятые смогут продавать продукцию на ярмарках выходного дня
Самозанятые граждане смогут продавать произведенную продукцию на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:55
2022-09-05T11:55
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Самозанятые граждане смогут продавать произведенную продукцию на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."Самозанятые смогут продавать произведенную продукцию во временных павильонах на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями. Постановление, которое вносит изменения в правила работы нестационарных торговых точек, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Благодаря принятому решению у самозанятых в аграрном секторе появится дополнительный канал сбыта продукции, которую они производят, - молока, мяса, овощей, зелени, поясняется в пресс-релизе кабмина.Уточняется, что постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "Об основах регулирования торговой деятельности", принятых летом 2022 года.Статус самозанятого может получить гражданин с доходом до 2,4 миллиона рублей в год, выпускающий продукцию или оказывающий услуги - например сыровар или парикмахер. Для этого необходимо зарегистрироваться в налоговой службе через официальный сайт, мобильное приложение или через портал госуслуг. Размер налоговой ставки для самозанятых составляет 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
11:55 05.09.2022
 
Самозанятые смогут продавать продукцию на ярмарках выходного дня

Самозанятые смогут продавать продукцию на ярмарках выходного дня наравне с ИП

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосетительница и продавец на продовольственной ярмарке выходного дня
Посетительница и продавец на продовольственной ярмарке выходного дня - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посетительница и продавец на продовольственной ярмарке выходного дня . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Самозанятые граждане смогут продавать произведенную продукцию на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Самозанятые смогут продавать произведенную продукцию во временных павильонах на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями. Постановление, которое вносит изменения в правила работы нестационарных торговых точек, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Благодаря принятому решению у самозанятых в аграрном секторе появится дополнительный канал сбыта продукции, которую они производят, - молока, мяса, овощей, зелени, поясняется в пресс-релизе кабмина.
Уточняется, что постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "Об основах регулирования торговой деятельности", принятых летом 2022 года.
Статус самозанятого может получить гражданин с доходом до 2,4 миллиона рублей в год, выпускающий продукцию или оказывающий услуги - например сыровар или парикмахер. Для этого необходимо зарегистрироваться в налоговой службе через официальный сайт, мобильное приложение или через портал госуслуг. Размер налоговой ставки для самозанятых составляет 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.
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