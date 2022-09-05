https://ria.ru/20220905/samozanyatyy-1814491343.html

Самозанятые смогут продавать продукцию на ярмарках выходного дня

Самозанятые смогут продавать продукцию на ярмарках выходного дня - РИА Новости, 05.09.2022

Самозанятые смогут продавать продукцию на ярмарках выходного дня

Самозанятые граждане смогут продавать произведенную продукцию на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:55

2022-09-05T11:55

2022-09-05T11:55

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Самозанятые граждане смогут продавать произведенную продукцию на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."Самозанятые смогут продавать произведенную продукцию во временных павильонах на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями. Постановление, которое вносит изменения в правила работы нестационарных торговых точек, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Благодаря принятому решению у самозанятых в аграрном секторе появится дополнительный канал сбыта продукции, которую они производят, - молока, мяса, овощей, зелени, поясняется в пресс-релизе кабмина.Уточняется, что постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "Об основах регулирования торговой деятельности", принятых летом 2022 года.Статус самозанятого может получить гражданин с доходом до 2,4 миллиона рублей в год, выпускающий продукцию или оказывающий услуги - например сыровар или парикмахер. Для этого необходимо зарегистрироваться в налоговой службе через официальный сайт, мобильное приложение или через портал госуслуг. Размер налоговой ставки для самозанятых составляет 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

https://ria.ru/20220817/samozanyatye-1810320061.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220818/samozanyatye-1810408816.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, михаил мишустин, россия