https://ria.ru/20220905/samozanyatyy-1814491343.html
Самозанятые смогут продавать продукцию на ярмарках выходного дня
Самозанятые смогут продавать продукцию на ярмарках выходного дня - РИА Новости, 05.09.2022
Самозанятые смогут продавать продукцию на ярмарках выходного дня
Самозанятые граждане смогут продавать произведенную продукцию на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:55
2022-09-05T11:55
2022-09-05T11:55
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Самозанятые граждане смогут продавать произведенную продукцию на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."Самозанятые смогут продавать произведенную продукцию во временных павильонах на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями. Постановление, которое вносит изменения в правила работы нестационарных торговых точек, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Благодаря принятому решению у самозанятых в аграрном секторе появится дополнительный канал сбыта продукции, которую они производят, - молока, мяса, овощей, зелени, поясняется в пресс-релизе кабмина.Уточняется, что постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "Об основах регулирования торговой деятельности", принятых летом 2022 года.Статус самозанятого может получить гражданин с доходом до 2,4 миллиона рублей в год, выпускающий продукцию или оказывающий услуги - например сыровар или парикмахер. Для этого необходимо зарегистрироваться в налоговой службе через официальный сайт, мобильное приложение или через портал госуслуг. Размер налоговой ставки для самозанятых составляет 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.
https://ria.ru/20220817/samozanyatye-1810320061.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Самозанятые смогут продавать продукцию на ярмарках выходного дня
Самозанятые смогут продавать продукцию на ярмарках выходного дня наравне с ИП
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Самозанятые граждане смогут продавать произведенную продукцию на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает
пресс-служба кабмина.
"Самозанятые смогут продавать произведенную продукцию во временных павильонах на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями. Постановление, которое вносит изменения в правила работы нестационарных торговых точек, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Благодаря принятому решению у самозанятых в аграрном секторе появится дополнительный канал сбыта продукции, которую они производят, - молока, мяса, овощей, зелени, поясняется в пресс-релизе кабмина.
Уточняется, что постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "Об основах регулирования торговой деятельности", принятых летом 2022 года.
Статус самозанятого может получить гражданин с доходом до 2,4 миллиона рублей в год, выпускающий продукцию или оказывающий услуги - например сыровар или парикмахер. Для этого необходимо зарегистрироваться в налоговой службе через официальный сайт, мобильное приложение или через портал госуслуг. Размер налоговой ставки для самозанятых составляет 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.