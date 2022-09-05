06:23 05.09.2022 (обновлено: 07:36 05.09.2022)
СМИ: Греция пыталась перехватить турецкий самолет, выполнявший миссию НАТО
Anadolu: Греция пыталась перехватить турецкий самолет, выполнявший миссию НАТО
© AP Photo / Selcan HacaogluТурецкий самолет
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Турецкий самолет. Архивное фото
АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. ВВС Греции пытались перехватить турецкий морской патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Турции.
Как утверждается, Греция "резко усилила агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье", число нарушений воздушного пространства и территориальных вод Турции выросло с 1123 в прошлом году до 1616 за восемь месяцев текущего года. С 15 августа зафиксировано 14 инцидентов, когда греческие пилоты преследовали турецкие самолеты, занимающиеся патрулированием.
По данным агентства, последний такой случай произошел 1 сентября над островом Родос.
"Греческие ВВС пытались перехватить турецкий морской патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках миссии НАТО по обеспечению безопасности в Средиземноморье "Морской страж" (Sea Guardian). В Министерстве национальной обороны Турции подчеркнули, что самолет не был вооружен. На действия греческой стороны был дан адекватный ответ, сообщили в ведомстве", - говорится в сообщении.
Отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьезно ухудшились из-за территориальных споров. Две страны не могут согласовать морские зоны.
В последние дни риторика между двумя странами еще более обострилась. Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу заявил, что Греция угрожает системами ПВО С-300 и заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше".
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар потребовал от НАТО объективности в связи с использованием Афинами С-300. Он обвинил Грецию в игнорировании международного права, добрососедских отношений и дружбы.
Конфликт также спровоцировало поздравление штаба сухопутных войск объединенных вооруженных сил НАТО (LANDCOM) Турции по случаю отмечавшегося 30 августа Дня победы над греками в 1922 году и Дня турецких вооруженных сил. Афины потребовали от Анкары удалить из соцсетей поздравление. Штаб, расположенный в Измире, убрал пост, а потом опубликовал новый, без упоминания победы. Это вызвало резкую реакцию Турции.
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