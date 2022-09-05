https://ria.ru/20220905/samolet-1814426942.html

СМИ: Греция пыталась перехватить турецкий самолет, выполнявший миссию НАТО

СМИ: Греция пыталась перехватить турецкий самолет, выполнявший миссию НАТО - РИА Новости, 05.09.2022

СМИ: Греция пыталась перехватить турецкий самолет, выполнявший миссию НАТО

ВВС Греции пытались перехватить турецкий морской патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T06:23

2022-09-05T06:23

2022-09-05T07:36

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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. ВВС Греции пытались перехватить турецкий морской патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Турции.Как утверждается, Греция "резко усилила агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье", число нарушений воздушного пространства и территориальных вод Турции выросло с 1123 в прошлом году до 1616 за восемь месяцев текущего года. С 15 августа зафиксировано 14 инцидентов, когда греческие пилоты преследовали турецкие самолеты, занимающиеся патрулированием.По данным агентства, последний такой случай произошел 1 сентября над островом Родос. Отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьезно ухудшились из-за территориальных споров. Две страны не могут согласовать морские зоны.Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для для захвата и сопровождения турецких F-16. Афины это отрицают.В последние дни риторика между двумя странами еще более обострилась. Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу заявил, что Греция угрожает системами ПВО С-300 и заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше".Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар потребовал от НАТО объективности в связи с использованием Афинами С-300. Он обвинил Грецию в игнорировании международного права, добрососедских отношений и дружбы.Конфликт также спровоцировало поздравление штаба сухопутных войск объединенных вооруженных сил НАТО (LANDCOM) Турции по случаю отмечавшегося 30 августа Дня победы над греками в 1922 году и Дня турецких вооруженных сил. Афины потребовали от Анкары удалить из соцсетей поздравление. Штаб, расположенный в Измире, убрал пост, а потом опубликовал новый, без упоминания победы. Это вызвало резкую реакцию Турции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220903/erdogan-1814239183.html

https://ria.ru/20220903/gretsiya-1814277846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, турция, греция