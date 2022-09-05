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В районе Сиэтла упал в океан самолет с девятью пассажирами на борту - РИА Новости, 05.09.2022
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В районе Сиэтла упал в океан самолет с девятью пассажирами на борту
В районе Сиэтла упал в океан самолет с девятью пассажирами на борту - РИА Новости, 05.09.2022
В районе Сиэтла упал в океан самолет с девятью пассажирами на борту
Самолет, на борту которого находятся девять человек, упал в Тихий океан в районе американского города Сиэтла, сообщила береговая охрана США. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T03:01
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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Самолет, на борту которого находятся девять человек, упал в Тихий океан в районе американского города Сиэтла, сообщила береговая охрана США."Расчеты службы береговой охраны США реагируют на сообщения о крушении гидроплана в Мьютини-Бэй, к западу от острова Уидби, с восемью взрослыми и одним ребенком на борту", — сказано в пресс-релизе.Спасатели нашли тело одного погибшего, информации о судьбе остальных пока нет.
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в мире, сша
В мире, США
03:01 05.09.2022 (обновлено: 11:03 05.09.2022)
 
В районе Сиэтла упал в океан самолет с девятью пассажирами на борту

В районе американского Сиэтла упал в Тихий океан самолет, в котором было девять человек

© Фото : USCG Los AngelesСудно береговой охраны США
Судно береговой охраны США - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : USCG Los Angeles
Судно береговой охраны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Самолет, на борту которого находятся девять человек, упал в Тихий океан в районе американского города Сиэтла, сообщила береговая охрана США.
"Расчеты службы береговой охраны США реагируют на сообщения о крушении гидроплана в Мьютини-Бэй, к западу от острова Уидби, с восемью взрослыми и одним ребенком на борту", — сказано в пресс-релизе.
Грозовые облака над Индийским океаном - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 21:48
Самолет с 12 пассажирами упал в районе Индийского океана
Спасатели нашли тело одного погибшего, информации о судьбе остальных пока нет.
 
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