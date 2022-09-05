https://ria.ru/20220905/samolet-1814418598.html
В районе Сиэтла упал в океан самолет с девятью пассажирами на борту
В районе Сиэтла упал в океан самолет с девятью пассажирами на борту - РИА Новости, 05.09.2022
В районе Сиэтла упал в океан самолет с девятью пассажирами на борту
Самолет, на борту которого находятся девять человек, упал в Тихий океан в районе американского города Сиэтла, сообщила береговая охрана США. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T03:01
2022-09-05T03:01
2022-09-05T11:03
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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Самолет, на борту которого находятся девять человек, упал в Тихий океан в районе американского города Сиэтла, сообщила береговая охрана США."Расчеты службы береговой охраны США реагируют на сообщения о крушении гидроплана в Мьютини-Бэй, к западу от острова Уидби, с восемью взрослыми и одним ребенком на борту", — сказано в пресс-релизе.Спасатели нашли тело одного погибшего, информации о судьбе остальных пока нет.
https://ria.ru/20220226/okean-1775303160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
03:01 05.09.2022 (обновлено: 11:03 05.09.2022)
В районе Сиэтла упал в океан самолет с девятью пассажирами на борту
В районе американского Сиэтла упал в Тихий океан самолет, в котором было девять человек
ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Самолет, на борту которого находятся девять человек, упал в Тихий океан в районе американского города Сиэтла, сообщила береговая охрана США.
"Расчеты службы береговой охраны США реагируют на сообщения о крушении гидроплана в Мьютини-Бэй, к западу от острова Уидби, с восемью взрослыми и одним ребенком на борту", — сказано в пресс-релизе.
Спасатели нашли тело одного погибшего, информации о судьбе остальных пока нет.