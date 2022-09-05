https://ria.ru/20220905/samolet-1814418598.html

В районе Сиэтла упал в океан самолет с девятью пассажирами на борту

В районе Сиэтла упал в океан самолет с девятью пассажирами на борту - РИА Новости, 05.09.2022

В районе Сиэтла упал в океан самолет с девятью пассажирами на борту

Самолет, на борту которого находятся девять человек, упал в Тихий океан в районе американского города Сиэтла, сообщила береговая охрана США. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T03:01

2022-09-05T03:01

2022-09-05T11:03

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Самолет, на борту которого находятся девять человек, упал в Тихий океан в районе американского города Сиэтла, сообщила береговая охрана США."Расчеты службы береговой охраны США реагируют на сообщения о крушении гидроплана в Мьютини-Бэй, к западу от острова Уидби, с восемью взрослыми и одним ребенком на борту", — сказано в пресс-релизе.Спасатели нашли тело одного погибшего, информации о судьбе остальных пока нет.

https://ria.ru/20220226/okean-1775303160.html

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Максим Горбачев

в мире, сша