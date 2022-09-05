https://ria.ru/20220905/safronov-1814634762.html

Защита обжаловала приговор Ивану Сафронову

Защита обжаловала приговор Ивану Сафронову - РИА Новости, 05.09.2022

Защита обжаловала приговор Ивану Сафронову

Защита подала апелляционную жалобу на 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:45

2022-09-05T17:45

2022-09-05T17:45

происшествия

иван сафронов

роскосмос

московский городской суд

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Защита подала апелляционную жалобу на 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Даниил Никифоров."Мы сразу же сходили в канцелярию и подали краткую апелляцию жалобу", - рассказал собеседник агентства.Сегодня Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима.

https://ria.ru/20220830/safronov-1813185070.html

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происшествия, иван сафронов, роскосмос, московский городской суд