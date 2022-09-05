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Защита обжаловала приговор Ивану Сафронову - РИА Новости, 05.09.2022
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Защита обжаловала приговор Ивану Сафронову
Защита обжаловала приговор Ивану Сафронову - РИА Новости, 05.09.2022
Защита обжаловала приговор Ивану Сафронову
Защита подала апелляционную жалобу на 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:45
2022-09-05T17:45
происшествия
иван сафронов
роскосмос
московский городской суд
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Защита подала апелляционную жалобу на 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Даниил Никифоров."Мы сразу же сходили в канцелярию и подали краткую апелляцию жалобу", - рассказал собеседник агентства.Сегодня Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима.
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происшествия, иван сафронов, роскосмос, московский городской суд
Происшествия, Иван Сафронов, Роскосмос, Московский городской суд
17:45 05.09.2022
 
Защита обжаловала приговор Ивану Сафронову

Защита обжаловала приговор Ивану Сафронову по делу о госизмене

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкИван Сафронов
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Иван Сафронов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Защита подала апелляционную жалобу на 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Даниил Никифоров.
"Мы сразу же сходили в канцелярию и подали краткую апелляцию жалобу", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима.
Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, во время заседания в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 15:47
Сафронов отказался от снижения срока за признание вины, заявил адвокат
 
ПроисшествияИван СафроновРоскосмосМосковский городской суд
 
 
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