https://ria.ru/20220905/safronov-1814600241.html

Суд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима

Суд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима - РИА Новости, 05.09.2022

Суд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима

Мосгорсуд в понедельник приговорил к реальному сроку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:15

2022-09-05T16:15

2022-09-05T22:24

иван сафронов

россия

роскосмос

космос - риа наука

московский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739255059_0:0:1154:649_1920x0_80_0_0_4e741a2aa17cfdf388827f63e159a765.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник приговорил к реальному сроку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, Сафронова дополнительно приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей, а также ограничению свободы на два года после освобождения. В свою очередь, обвинение запрашивало для него 24 года колонии.Дело, включавшее два эпизода, слушалось с марта в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную. У сторон есть десять дней на обжалование решения. Адвокаты Сафронова сразу после приговора подали апелляционную жалобу.Сафронова, занимавшегося до перехода в "Роскосмос" военной и космической тематикой в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", задержали 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, как заявил адвокат, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведки ФРГ.По данным Генпрокуратуры России, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами — участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.

https://ria.ru/20220905/safronov-1814499822.html

https://ria.ru/20220726/roskosmos-1805163619.html

https://ria.ru/20220823/arest-1811611595.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иван сафронов, россия, роскосмос, космос - риа наука, московский городской суд