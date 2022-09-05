https://ria.ru/20220905/safronov-1814600241.html
Суд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима
Суд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима - РИА Новости, 05.09.2022
Суд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима
Мосгорсуд в понедельник приговорил к реальному сроку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:15
2022-09-05T16:15
2022-09-05T22:24
иван сафронов
россия
роскосмос
космос - риа наука
московский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739255059_0:0:1154:649_1920x0_80_0_0_4e741a2aa17cfdf388827f63e159a765.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник приговорил к реальному сроку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, Сафронова дополнительно приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей, а также ограничению свободы на два года после освобождения. В свою очередь, обвинение запрашивало для него 24 года колонии.Дело, включавшее два эпизода, слушалось с марта в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную. У сторон есть десять дней на обжалование решения. Адвокаты Сафронова сразу после приговора подали апелляционную жалобу.Сафронова, занимавшегося до перехода в "Роскосмос" военной и космической тематикой в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", задержали 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, как заявил адвокат, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведки ФРГ.По данным Генпрокуратуры России, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами — участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
https://ria.ru/20220905/safronov-1814499822.html
https://ria.ru/20220726/roskosmos-1805163619.html
https://ria.ru/20220823/arest-1811611595.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739255059_182:0:1133:713_1920x0_80_0_0_b31876e85975bd06cf21abdac7330274.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван сафронов, россия, роскосмос, космос - риа наука, московский городской суд
Иван Сафронов, Россия, Роскосмос, Космос - РИА Наука, Московский городской суд
16:15 05.09.2022 (обновлено: 22:24 05.09.2022)
Суд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима
Суд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник приговорил к реальному сроку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.
"Назначить Сафронову наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима", — огласила решение судебная коллегия.
Кроме того, Сафронова дополнительно приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей, а также ограничению свободы на два года после освобождения. В свою очередь, обвинение запрашивало для него 24 года колонии.
Дело, включавшее два эпизода, слушалось с марта в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную. У сторон есть десять дней на обжалование решения.
Адвокаты Сафронова сразу после приговора подали апелляционную жалобу.
Сафронова, занимавшегося до перехода в "Роскосмос
" военной и космической тематикой в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", задержали 7 июля 2020 года. ФСБ
сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО
.
Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки
. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США
.
Кроме того, как заявил адвокат, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии
, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведки ФРГ
.
По данным Генпрокуратуры России
, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ
, а также странами Ближнего Востока
, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами — участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.