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Суд признал Ивана Сафронова виновным в госизмене - РИА Новости, 05.09.2022
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Суд признал Ивана Сафронова виновным в госизмене
Суд признал Ивана Сафронова виновным в госизмене - РИА Новости, 05.09.2022
Суд признал Ивана Сафронова виновным в госизмене
Мосгорсуд в понедельник признал советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова виновным по делу о государственной измене, в ближайшее время будет оглашено... РИА Новости, 05.09.2022
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происшествия
иван сафронов
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова виновным по делу о государственной измене, в ближайшее время будет оглашено наказание, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Сафронова Ивана Ивановича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ", - огласила решение судебная коллегия.
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Ивану Сафронову зачитали приговор. Кадры из зала суда
Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по самому громкому за последние годы делу о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "… назначить Сафронову наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила решение судебная коллегия. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей.
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происшествия, иван сафронов, россия
Происшествия, Иван Сафронов, Россия
16:13 05.09.2022 (обновлено: 18:04 05.09.2022)
 
Суд признал Ивана Сафронова виновным в госизмене

Суд признал советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова виновным в госизмене

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова виновным по делу о государственной измене, в ближайшее время будет оглашено наказание, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Сафронова Ивана Ивановича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ", - огласила решение судебная коллегия.
Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, во время заседания в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 15:47
Сафронов отказался от снижения срока за признание вины, заявил адвокат
 
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