https://ria.ru/20220905/safronov-1814599611.html

Суд признал Ивана Сафронова виновным в госизмене

Суд признал Ивана Сафронова виновным в госизмене - РИА Новости, 05.09.2022

Суд признал Ивана Сафронова виновным в госизмене

Мосгорсуд в понедельник признал советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова виновным по делу о государственной измене, в ближайшее время будет оглашено... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:13

2022-09-05T16:13

2022-09-05T18:04

происшествия

иван сафронов

россия

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова виновным по делу о государственной измене, в ближайшее время будет оглашено наказание, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Сафронова Ивана Ивановича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ", - огласила решение судебная коллегия.

https://ria.ru/20220830/safronov-1813185070.html

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Ивану Сафронову зачитали приговор. Кадры из зала суда Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по самому громкому за последние годы делу о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "… назначить Сафронову наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила решение судебная коллегия. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. 2022-09-05T16:13 true PT2M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иван сафронов, россия