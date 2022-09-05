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В Кремле отказались комментировать предстоящий приговор Сафронову - РИА Новости, 05.09.2022
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В Кремле отказались комментировать предстоящий приговор Сафронову
В Кремле отказались комментировать предстоящий приговор Сафронову - РИА Новости, 05.09.2022
В Кремле отказались комментировать предстоящий приговор Сафронову
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет права комментировать ход следствия и предстоящее решение суда по обвиняемому в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:13
2022-09-05T12:19
иван сафронов
космос - риа наука
россия
роскосмос
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет права комментировать ход следствия и предстоящее решение суда по обвиняемому в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, закрытость процесса обусловлена сутью обвинений."Закрытый режим этого процесса обусловлен сутью предъявляемых обвинений, очень серьезных обвинений. Мы не имеем права комментировать ход следствия, не имеем права также комментировать судебное решение. Здесь можно только дождаться судебного решения и уже исходить из этого", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что Кремль фиксирует все заявления, которые появляются в СМИ. После вынесения решения судом, у обвиняемого будут предусмотренные законом пути для апелляции.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. В конце августа обвинение попросило приговорить Сафронова к 24 годам колонии.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова". Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации.Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
https://ria.ru/20220726/roskosmos-1805163619.html
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иван сафронов, космос - риа наука, россия, роскосмос, дмитрий песков
Иван Сафронов, Космос - РИА Наука, Россия, Роскосмос, Дмитрий Песков
12:13 05.09.2022 (обновлено: 12:19 05.09.2022)
 
В Кремле отказались комментировать предстоящий приговор Сафронову

Песков заявил, что Кремль не имеет права комментировать ход следствия по делу Сафронова

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в медиабанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет права комментировать ход следствия и предстоящее решение суда по обвиняемому в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, закрытость процесса обусловлена сутью обвинений.
"Закрытый режим этого процесса обусловлен сутью предъявляемых обвинений, очень серьезных обвинений. Мы не имеем права комментировать ход следствия, не имеем права также комментировать судебное решение. Здесь можно только дождаться судебного решения и уже исходить из этого", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что Кремль фиксирует все заявления, которые появляются в СМИ. После вынесения решения судом, у обвиняемого будут предусмотренные законом пути для апелляции.
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 18:38
Борисов не увольнял советника главы "Роскосмоса" Сафронова
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. В конце августа обвинение попросило приговорить Сафронова к 24 годам колонии.
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова". Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации.
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 19:42
Суд арестовал адвоката Талантова по делу о фейках о ВС России
 
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