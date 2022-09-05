https://ria.ru/20220905/registr-1814427860.html

Эксперт: регистр репродуктивного здоровья планируется запустить в 2023 году

Эксперт: регистр репродуктивного здоровья планируется запустить в 2023 году - РИА Новости, 05.09.2022

Эксперт: регистр репродуктивного здоровья планируется запустить в 2023 году

Реализация регистра репродуктивного здоровья планируется уже в 2023 году, это позволит сделать трехуровневую систему оценки здоровья пациента, сообщила главный... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T06:43

2022-09-05T06:43

2022-09-05T06:43

общество

россия

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

владивосток

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Реализация регистра репродуктивного здоровья планируется уже в 2023 году, это позволит сделать трехуровневую систему оценки здоровья пациента, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.По ее словам, именно создание такого регистра позволит сделать трехуровневую систему оценки здоровья пациента."Этот регистр планируется к реализации уже в 2023 году", - заключила она.Ранее предлагалось разобрать в России проект создания превентивной системы сохранения репродуктивного здоровья, который рассчитан на период с 2022 по 2025 год.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/aborty-1814426148.html

россия

русский (остров)

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, владивосток, вэф-2022