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Эксперт: регистр репродуктивного здоровья планируется запустить в 2023 году - РИА Новости, 05.09.2022
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Эксперт: регистр репродуктивного здоровья планируется запустить в 2023 году
Эксперт: регистр репродуктивного здоровья планируется запустить в 2023 году - РИА Новости, 05.09.2022
Эксперт: регистр репродуктивного здоровья планируется запустить в 2023 году
Реализация регистра репродуктивного здоровья планируется уже в 2023 году, это позволит сделать трехуровневую систему оценки здоровья пациента, сообщила главный... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T06:43
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общество
россия
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Реализация регистра репродуктивного здоровья планируется уже в 2023 году, это позволит сделать трехуровневую систему оценки здоровья пациента, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.По ее словам, именно создание такого регистра позволит сделать трехуровневую систему оценки здоровья пациента."Этот регистр планируется к реализации уже в 2023 году", - заключила она.Ранее предлагалось разобрать в России проект создания превентивной системы сохранения репродуктивного здоровья, который рассчитан на период с 2022 по 2025 год.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия
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общество, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, владивосток, вэф-2022
Общество, Россия, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, ВЭФ-2022
06:43 05.09.2022
 
Эксперт: регистр репродуктивного здоровья планируется запустить в 2023 году

Эксперт Долгушина: регистр репродуктивного здоровья планируется запустить в 2023 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВЭФ
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Реализация регистра репродуктивного здоровья планируется уже в 2023 году, это позволит сделать трехуровневую систему оценки здоровья пациента, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.
"Создание регистра репродуктивного здоровья, который сейчас реализуется Минздравом, национальным центром акушерство, гинекологии и перинатологии им.Кулакова на базе вертикальной интегрированной медицинской системы акушерства и неонаталогии позволит нам абсолютно четко, онлайн, прозрачно оценивать данные по пациентам", - сказала Долгушина в рамках сессии на Восточном экономическом форуме.
По ее словам, именно создание такого регистра позволит сделать трехуровневую систему оценки здоровья пациента.
"Этот регистр планируется к реализации уже в 2023 году", - заключила она.
Ранее предлагалось разобрать в России проект создания превентивной системы сохранения репродуктивного здоровья, который рассчитан на период с 2022 по 2025 год.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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ОбществоРоссияРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВладивостокВЭФ-2022
 
 
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