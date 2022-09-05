https://ria.ru/20220905/putin-1814550419.html
Совещание по социально-экономическому развитию Камчатки с участием Путина
Совещание по социально-экономическому развитию Камчатки с участием Путина - РИА Новости, 05.09.2022
Совещание по социально-экономическому развитию Камчатки с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическому развитию Камчатки. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:29
2022-09-05T14:29
2022-09-05T14:29
владимир путин
россия
экономика
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическому развитию Камчатки.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Камчатского края
LIVE: Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Камчатского края
2022-09-05T14:29
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PT99M57S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, видео
Владимир Путин, Россия, Экономика
Совещание по социально-экономическому развитию Камчатки с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическому развитию Камчатки.
2022-09-05T14:29
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PT99M57S
Совещание по социально-экономическому развитию Камчатки с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическому развитию Камчатки.