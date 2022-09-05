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Экологический форум в Камчатском крае с участием Путина - РИА Новости, 05.09.2022
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Экологический форум в Камчатском крае с участием Путина
Экологический форум в Камчатском крае с участием Путина - РИА Новости, 05.09.2022
Экологический форум в Камчатском крае с участием Путина
Президент России Владимир Путин выступает на экологическом форуме в Камчатском крае. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:55
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владимир путин
экономика
камчатский край
россия
экология в россии
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Президент России Владимир Путин выступает на экологическом форуме в Камчатском крае.
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LIVE: Путин на форуме "Экосистема. Заповедный край"
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владимир путин, экономика, видео, камчатский край, россия, экология в россии
Владимир Путин, Экономика, Камчатский край, Россия, Экология в России
Экологический форум в Камчатском крае с участием Путина
Президент России Владимир Путин выступает на экологическом форуме в Камчатском крае.
2022-09-05T11:55
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PT74M18S
11:55 05.09.2022 (обновлено: 14:02 05.09.2022)
 

Экологический форум в Камчатском крае с участием Путина

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин выступает на экологическом форуме в Камчатском крае.
 
Владимир ПутинЭкономикаКамчатский крайРоссияЭкология в России
 
 
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