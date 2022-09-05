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В Липецкой области открылся центр опережающей профподготовки - РИА Новости, 05.09.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220905/profpodgotovka-1814602821.html
В Липецкой области открылся центр опережающей профподготовки
В Липецкой области открылся центр опережающей профподготовки - РИА Новости, 05.09.2022
В Липецкой области открылся центр опережающей профподготовки
Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Липецкой области, до конца года обучение там смогут пройти четыре тысячи человек, сообщил глава региона РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:20
2022-09-05T16:20
липецкая область
игорь артамонов
работа
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ЛИПЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Липецкой области, до конца года обучение там смогут пройти четыре тысячи человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, открывшийся центр – это возможность взаимодействия областных образовательных организаций с работодателями еще на стадии обучения студентов. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". Липецкая область стала победителем конкурсного отбора на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых технологий опережающей профессиональной подготовки, направив на реализацию своей инициативы более 20 миллионов рублей из консолидированного бюджета.В ближайшее время подобные центры будут открыты и в других регионах страны."Уверен, что услуги таких центров будут очень востребованы. Региону и стране нужны профессионалы, идущие в ногу со временем", - отметил Артамонов.
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игорь артамонов, работа
Липецкая область, Игорь Артамонов, Работа
16:20 05.09.2022
 

В Липецкой области открылся центр опережающей профподготовки

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Липецкой области, до конца года обучение там смогут пройти четыре тысячи человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, открывшийся центр – это возможность взаимодействия областных образовательных организаций с работодателями еще на стадии обучения студентов. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". Липецкая область стала победителем конкурсного отбора на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых технологий опережающей профессиональной подготовки, направив на реализацию своей инициативы более 20 миллионов рублей из консолидированного бюджета.
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В ближайшее время подобные центры будут открыты и в других регионах страны.
"Уверен, что услуги таких центров будут очень востребованы. Региону и стране нужны профессионалы, идущие в ногу со временем", - отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновРабота
 
 
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