В Липецкой области открылся центр опережающей профподготовки
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
ЛИПЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Липецкой области, до конца года обучение там смогут пройти четыре тысячи человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, открывшийся центр – это возможность взаимодействия областных образовательных организаций с работодателями еще на стадии обучения студентов. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". Липецкая область стала победителем конкурсного отбора на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых технологий опережающей профессиональной подготовки, направив на реализацию своей инициативы более 20 миллионов рублей из консолидированного бюджета.
В ближайшее время подобные центры будут открыты и в других регионах страны.
"Уверен, что услуги таких центров будут очень востребованы. Региону и стране нужны профессионалы, идущие в ногу со временем", - отметил Артамонов.
"Уверен, что услуги таких центров будут очень востребованы. Региону и стране нужны профессионалы, идущие в ногу со временем", - отметил Артамонов.