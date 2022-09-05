https://ria.ru/20220905/profpodgotovka-1814602821.html

В Липецкой области открылся центр опережающей профподготовки

В Липецкой области открылся центр опережающей профподготовки - РИА Новости, 05.09.2022

В Липецкой области открылся центр опережающей профподготовки

Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Липецкой области, до конца года обучение там смогут пройти четыре тысячи человек, сообщил глава региона РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:20

2022-09-05T16:20

2022-09-05T16:20

липецкая область

игорь артамонов

работа

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ЛИПЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Липецкой области, до конца года обучение там смогут пройти четыре тысячи человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, открывшийся центр – это возможность взаимодействия областных образовательных организаций с работодателями еще на стадии обучения студентов. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". Липецкая область стала победителем конкурсного отбора на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых технологий опережающей профессиональной подготовки, направив на реализацию своей инициативы более 20 миллионов рублей из консолидированного бюджета.В ближайшее время подобные центры будут открыты и в других регионах страны."Уверен, что услуги таких центров будут очень востребованы. Региону и стране нужны профессионалы, идущие в ногу со временем", - отметил Артамонов.

https://ria.ru/20220831/internet-1813423732.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, работа