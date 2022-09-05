https://ria.ru/20220905/prilozhenie-1814420483.html
На ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры России
На ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры России - РИА Новости, 05.09.2022
На ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры России
Официальное мобильное приложение Генеральной прокуратуры РФ представили гостям и участникам Восточного экономического форума во Владивостоке. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:12
2022-09-05T04:12
2022-09-05T09:01
общество
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Официальное мобильное приложение Генеральной прокуратуры РФ представили гостям и участникам Восточного экономического форума во Владивостоке.Там отметили, что информационный сервис позволяет отправить сообщение на "Прямую линию для предпринимателей" или жалобу о нарушении прав, записаться на прием в органы прокуратуры, пользоваться Единым реестром проверок, Сводными планами проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц.Работу приложения представляют гостям на стенде Генеральной прокуратуры Российской Федерации, открывшемся на площадке Восточного экономического форума. Любой желающий может ознакомиться с возможностями приложения и протестировать его в интерактивном режиме.В рамках работы стенда представители бизнес-сообщества смогут получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с правоприменительной практикой, оставить официальные обращения.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220904/kontserty-1814301028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Общество, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
04:12 05.09.2022 (обновлено: 09:01 05.09.2022)
На ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры России
На ВЭФ представили официальное мобильное приложение Генеральной прокуратуры России
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Официальное мобильное приложение Генеральной прокуратуры РФ представили гостям и участникам Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Благодаря постоянно расширяющемуся спектру возможностей для взаимодействия органов прокуратуры с институтами гражданского общества стало доступно официальное мобильное приложение Генеральной прокуратуры РФ, содержащее в себе большой потенциал для работы с представителями бизнеса", - сообщили в ГП.
Там отметили, что информационный сервис позволяет отправить сообщение на "Прямую линию для предпринимателей" или жалобу о нарушении прав, записаться на прием в органы прокуратуры, пользоваться Единым реестром проверок, Сводными планами проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц.
Работу приложения представляют гостям на стенде Генеральной прокуратуры Российской Федерации, открывшемся на площадке Восточного экономического форума. Любой желающий может ознакомиться с возможностями приложения и протестировать его в интерактивном режиме.
В рамках работы стенда представители бизнес-сообщества смогут получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с правоприменительной практикой, оставить официальные обращения.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.