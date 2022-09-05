https://ria.ru/20220905/prilozhenie-1814420483.html

На ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры России

На ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры России - РИА Новости, 05.09.2022

На ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры России

Официальное мобильное приложение Генеральной прокуратуры РФ представили гостям и участникам Восточного экономического форума во Владивостоке. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T04:12

2022-09-05T04:12

2022-09-05T09:01

общество

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Официальное мобильное приложение Генеральной прокуратуры РФ представили гостям и участникам Восточного экономического форума во Владивостоке.Там отметили, что информационный сервис позволяет отправить сообщение на "Прямую линию для предпринимателей" или жалобу о нарушении прав, записаться на прием в органы прокуратуры, пользоваться Единым реестром проверок, Сводными планами проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц.Работу приложения представляют гостям на стенде Генеральной прокуратуры Российской Федерации, открывшемся на площадке Восточного экономического форума. Любой желающий может ознакомиться с возможностями приложения и протестировать его в интерактивном режиме.В рамках работы стенда представители бизнес-сообщества смогут получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с правоприменительной практикой, оставить официальные обращения.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220904/kontserty-1814301028.html

владивосток

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Максим Горбачев

общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)