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Академик РАН рассказал, что необходимо для улучшения преподавания истории - РИА Новости, 05.09.2022
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Академик РАН рассказал, что необходимо для улучшения преподавания истории
Академик РАН рассказал, что необходимо для улучшения преподавания истории - РИА Новости, 05.09.2022
Академик РАН рассказал, что необходимо для улучшения преподавания истории
Опыт преподавания истории в странах Востока будет необходим для совершенствования российского школьного исторического образования в современных условиях, заявил РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T03:57
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россия
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Опыт преподавания истории в странах Востока будет необходим для совершенствования российского школьного исторического образования в современных условиях, заявил РИА Новости член совета Российского исторического общества, президент Российского государственного гуманитарного университета, академик РАН Ефим Пивовар.В понедельник в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке открылась международная научно-практическая конференция "Преподавание истории в странах Востока".По его словам, как организовано школьное историческое образование в Азии, специалистам известно меньше всего."В наше время крайне актуально совершенствовать процесс преподавания истории в средней школе в России. И поэтому нам так необходим опыт стран Востока", - пояснил собеседник агентства. "Сейчас для нас все более важно представление истории России как элемента евразийской цивилизации, и опыт преподавания истории в Китае, Индии, Иране, на всем нашем приграничье для нас крайне полезен", - подчеркнул Пивовар.Речь идет об изучении не только содержания школьных программ и учебников по истории, но и опыта подготовки и переподготовки учителей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, добавил Пивовар. "Это целый комплекс вопросов", - отметил он.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия, вэф-2022, общество
Россия, ВЭФ-2022, Общество
03:57 05.09.2022
 
Академик РАН рассказал, что необходимо для улучшения преподавания истории

Академик РАН Пивовар: опыт стран Востока необходим для улучшения преподавания истории

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВЭФ
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЭФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Опыт преподавания истории в странах Востока будет необходим для совершенствования российского школьного исторического образования в современных условиях, заявил РИА Новости член совета Российского исторического общества, президент Российского государственного гуманитарного университета, академик РАН Ефим Пивовар.
В понедельник в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке открылась международная научно-практическая конференция "Преподавание истории в странах Востока".
"Форматы такого обмена мнениями, как нынешняя конференция, для мировой исторической науки обычны. Но встреч, посвященных исключительно преподаванию истории в Азии, еще не было. В этом смысле нынешняя конференция, я бы сказал, беспрецедентна", - отметил Пивовар.
По его словам, как организовано школьное историческое образование в Азии, специалистам известно меньше всего.
"В наше время крайне актуально совершенствовать процесс преподавания истории в средней школе в России. И поэтому нам так необходим опыт стран Востока", - пояснил собеседник агентства. "Сейчас для нас все более важно представление истории России как элемента евразийской цивилизации, и опыт преподавания истории в Китае, Индии, Иране, на всем нашем приграничье для нас крайне полезен", - подчеркнул Пивовар.
Речь идет об изучении не только содержания школьных программ и учебников по истории, но и опыта подготовки и переподготовки учителей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, добавил Пивовар. "Это целый комплекс вопросов", - отметил он.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 03:17
Нарышкин рассказал о важности школьного исторического образования
 
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