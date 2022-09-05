https://ria.ru/20220905/prepodavanie-1814419831.html

Академик РАН рассказал, что необходимо для улучшения преподавания истории

Академик РАН рассказал, что необходимо для улучшения преподавания истории - РИА Новости, 05.09.2022

Академик РАН рассказал, что необходимо для улучшения преподавания истории

Опыт преподавания истории в странах Востока будет необходим для совершенствования российского школьного исторического образования в современных условиях, заявил РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T03:57

2022-09-05T03:57

2022-09-05T03:57

россия

вэф-2022

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Опыт преподавания истории в странах Востока будет необходим для совершенствования российского школьного исторического образования в современных условиях, заявил РИА Новости член совета Российского исторического общества, президент Российского государственного гуманитарного университета, академик РАН Ефим Пивовар.В понедельник в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке открылась международная научно-практическая конференция "Преподавание истории в странах Востока".По его словам, как организовано школьное историческое образование в Азии, специалистам известно меньше всего."В наше время крайне актуально совершенствовать процесс преподавания истории в средней школе в России. И поэтому нам так необходим опыт стран Востока", - пояснил собеседник агентства. "Сейчас для нас все более важно представление истории России как элемента евразийской цивилизации, и опыт преподавания истории в Китае, Индии, Иране, на всем нашем приграничье для нас крайне полезен", - подчеркнул Пивовар.Речь идет об изучении не только содержания школьных программ и учебников по истории, но и опыта подготовки и переподготовки учителей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, добавил Пивовар. "Это целый комплекс вопросов", - отметил он.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/istoriya-1814419073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, вэф-2022, общество