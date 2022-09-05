Академик РАН рассказал, что необходимо для улучшения преподавания истории
Академик РАН Пивовар: опыт стран Востока необходим для улучшения преподавания истории
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Опыт преподавания истории в странах Востока будет необходим для совершенствования российского школьного исторического образования в современных условиях, заявил РИА Новости член совета Российского исторического общества, президент Российского государственного гуманитарного университета, академик РАН Ефим Пивовар.
В понедельник в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке открылась международная научно-практическая конференция "Преподавание истории в странах Востока".
"Форматы такого обмена мнениями, как нынешняя конференция, для мировой исторической науки обычны. Но встреч, посвященных исключительно преподаванию истории в Азии, еще не было. В этом смысле нынешняя конференция, я бы сказал, беспрецедентна", - отметил Пивовар.
По его словам, как организовано школьное историческое образование в Азии, специалистам известно меньше всего.
"В наше время крайне актуально совершенствовать процесс преподавания истории в средней школе в России. И поэтому нам так необходим опыт стран Востока", - пояснил собеседник агентства. "Сейчас для нас все более важно представление истории России как элемента евразийской цивилизации, и опыт преподавания истории в Китае, Индии, Иране, на всем нашем приграничье для нас крайне полезен", - подчеркнул Пивовар.
Речь идет об изучении не только содержания школьных программ и учебников по истории, но и опыта подготовки и переподготовки учителей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, добавил Пивовар. "Это целый комплекс вопросов", - отметил он.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.