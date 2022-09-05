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Шольц поздравил Трасс с избранием премьером Британии - РИА Новости, 05.09.2022
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Шольц поздравил Трасс с избранием премьером Британии
Шольц поздравил Трасс с избранием премьером Британии - РИА Новости, 05.09.2022
Шольц поздравил Трасс с избранием премьером Британии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил Лиз Трасс, которая станет новым британским премьером, и заявил, что с нетерпением ждёт сотрудничества с Великобританией в эти... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:06
2022-09-05T15:06
в мире
лиз трасс
олаф шольц
риши сунак
великобритания
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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил Лиз Трасс, которая станет новым британским премьером, и заявил, что с нетерпением ждёт сотрудничества с Великобританией в эти непростые времена.Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования."Поздравляю вас с новой ролью, Лиз Трасс! Я с нетерпением жду нашего сотрудничества в эти непростые времена. Великобритания и Германия будут продолжать тесно сотрудничать - как партнеры и как друзья", - написал Шольц в своём официальном аккаунте в Twitter.Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
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в мире, лиз трасс, олаф шольц, риши сунак, великобритания, германия
В мире, Лиз Трасс, Олаф Шольц, Риши Сунак, Великобритания, Германия
15:06 05.09.2022
 
Шольц поздравил Трасс с избранием премьером Британии

Канцлер ФРГ Шольц поздравил Трасс с избранием премьером Британии, ждет сотрудничества

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лиз Трасс. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил Лиз Трасс, которая станет новым британским премьером, и заявил, что с нетерпением ждёт сотрудничества с Великобританией в эти непростые времена.
Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.
"Поздравляю вас с новой ролью, Лиз Трасс! Я с нетерпением жду нашего сотрудничества в эти непростые времена. Великобритания и Германия будут продолжать тесно сотрудничать - как партнеры и как друзья", - написал Шольц в своём официальном аккаунте в Twitter.
Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на Даунинг-стрит, 10 - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 14:49
Биография Элизабет Трасс
 
В миреЛиз ТрассОлаф ШольцРиши СунакВеликобританияГермания
 
 
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