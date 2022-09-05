https://ria.ru/20220905/pozdravlenie-1814568188.html

Шольц поздравил Трасс с избранием премьером Британии

Шольц поздравил Трасс с избранием премьером Британии - РИА Новости, 05.09.2022

Шольц поздравил Трасс с избранием премьером Британии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил Лиз Трасс, которая станет новым британским премьером, и заявил, что с нетерпением ждёт сотрудничества с Великобританией в эти... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:06

2022-09-05T15:06

2022-09-05T15:06

в мире

лиз трасс

олаф шольц

риши сунак

великобритания

германия

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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил Лиз Трасс, которая станет новым британским премьером, и заявил, что с нетерпением ждёт сотрудничества с Великобританией в эти непростые времена.Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования."Поздравляю вас с новой ролью, Лиз Трасс! Я с нетерпением жду нашего сотрудничества в эти непростые времена. Великобритания и Германия будут продолжать тесно сотрудничать - как партнеры и как друзья", - написал Шольц в своём официальном аккаунте в Twitter.Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.

https://ria.ru/20220905/trass-1814076720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лиз трасс, олаф шольц, риши сунак, великобритания, германия