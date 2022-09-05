https://ria.ru/20220905/portal-1814490285.html

В Татарстане создадут портал к юбилею принятия ислама Волжской Булгарией

В Татарстане создадут портал к юбилею принятия ислама Волжской Булгарией - РИА Новости, 05.09.2022

В Татарстане создадут портал к юбилею принятия ислама Волжской Булгарией

Портал, посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, будет создан в Татарстане, сообщает министерство культуры республики. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:52

2022-09-05T11:52

2022-09-05T11:52

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

религия

общество

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КАЗАНЬ, 5 сен – РИА Новости. Портал, посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, будет создан в Татарстане, сообщает министерство культуры республики.Ислам был добровольно принят Волжской Булгарией (ныне – территория Татарстана) в качестве государственной религии 21 мая 922 года. Распоряжением президента Российской Федерации праздник имеет федеральный статус, организационный комитет возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В рамках празднования памятной даты по всей стране в 2022 году запланировано порядка 150 мероприятий."Информационный портал о 1100-летии принятия ислама Волжской Булгарией создается в целях знакомства с историей принятия ислама Волжской Булгарией, культурой татарского народа и пропаганды традиционных мусульманских ценностей", - говорится в сообщении.Сайт будет состоять из нескольких разделов и постоянно обновляться.В основном блоке будет представлена информация об истории ислама. Другие будут посвящены международному сотрудничеству и исламоведению в современной России, мусульманской инфраструктуре - халяльному питанию, торговле, книгоизданию, учебным заведениям и другим вопросам.Отмечается, что разработчики портала готовы принять и учесть предложения жителей республики по его наполнению.Основные торжества в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Татарстане состоялись в мае. В том числе прошли международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022", заседание группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", был заложен памятный камень в ознаменование начала строительства соборной мечети Казани.

https://ria.ru/20220901/razvitie-1813856395.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика татарстан (татарстан), религия, общество