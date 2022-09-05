https://ria.ru/20220905/pomosch-1814646842.html
Украина получит от ЕС финансовую помощь для поддержки экономики
Украина получит от ЕС финансовую помощь для поддержки экономики - РИА Новости, 05.09.2022
Украина получит от ЕС финансовую помощь для поддержки экономики
Украина получит от Европейского союза помощь на сумму более 600 миллионов евро для поддержки экономики страны и населения, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:33
2022-09-05T18:33
2022-09-05T18:33
в мире
ольга стефанишина
денис шмыгаль
украина
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украина получит от Европейского союза помощь на сумму более 600 миллионов евро для поддержки экономики страны и населения, сообщает в понедельник пресс-служба вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной.По информации пресс-службы, в понедельник вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина со стороны Украины и исполняющая обязанности председателя группы поддержки Украины, заместитель главы директората по добрососедству и расширению Еврокомиссии Катарина Матернова от имени ЕС подписали два соглашения."Сегодня, 5 сентября, в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, в котором принимает участие украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, подписаны два соглашения о предоставлении поддержки Украины в условиях войны на общую сумму более 600 миллионов евро", - сообщает пресс-служба вице-премьера Украины на сайте "Правительственного портала".Первое соглашение предусматривает бюджетную поддержку ЕС Украине на сумму 500 миллионов евро для уменьшения уязвимости и повышения продовольственной безопасности потребностей населения, которые не покрываются гуманитарной помощью и механизмом гражданской защиты. Второе соглашение предусматривает увеличение объемов грантовой поддержки на сумму 122 миллиона евро для органов госвласти, местного самоуправления и общественных организаций.
https://ria.ru/20220902/pomosch-1814129888.html
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813803246.html
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в мире, ольга стефанишина, денис шмыгаль, украина, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Ольга Стефанишина, Денис Шмыгаль, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
Украина получит от ЕС финансовую помощь для поддержки экономики
Украина получит от ЕС более 600 миллионов евро для поддержки населения и экономики