https://ria.ru/20220905/politika-1814571333.html

"Катастрофа для страны". Великобритания получила нового премьера

"Катастрофа для страны". Великобритания получила нового премьера - РИА Новости, 05.09.2022

"Катастрофа для страны". Великобритания получила нового премьера

Тори выбрали партийного лидера, и, соответственно, выяснилось, кто возглавит правительство Соединенного Королевства. Это министр иностранных дел Лиз Трасс,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:02

2022-09-05T16:02

2022-09-05T16:54

лиз трасс

борис джонсон

риши сунак

в мире

великобритания

россия

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Тори выбрали партийного лидера, и, соответственно, выяснилось, кто возглавит правительство Соединенного Королевства. Это министр иностранных дел Лиз Трасс, известная жесткими антироссийскими высказываниями. О том, чего ждать от новой британской власти, — в материале РИА Новости.Элитарное голосованиеПредыдущий премьер Борис Джонсон подал в отставку в июле — из-за многочисленных скандалов. В том числе "патигейта" — громкого расследования шумных вечеринок в правительственных учреждениях во время недавнего карантина.Потенциальных преемников называли много, но все по разным причинам быстро отсеялись, и остались два финалиста: экс-канцлер казначейства Риши Сунак и глава Форин-офиса Лиз Трасс.Рейтинги у них были почти одинаковые. Сунаку, правда, припомнили то, что его жена уклонялась налогов. А Трасс, как известно, публично поддержала Бориса Джонсона, когда тот чудом избежал вотума недоверия. Поэтому ее противники обоснованно говорят о ней как о "Джонсоне в юбке".Импульсивная Трасс, всегда мечтавшая стать "второй Маргарет Тэтчер", вела предвыборные дебаты крайне агрессивно. В частности, заявила о готовности применить ядерное оружие. На фоне сдержанного Сунака это произвело впечатление. К концу лета Трасс, согласно опросам, опережала конкурента в два раза.Стоит отметить, что главу тори выбирали лишь члены партии, которых в Великобритании порядка 160 тысяч. Это ни в коем случае не волеизъявление народа. Скорее формальная процедура. Трасс обошла Сунака более чем на 20 тысяч голосов.Краткосрочные перспективыПо соображениям безопасности о том, что нового лидера Консервативной партии объявят в Конференц-центре имени Елизаветы II в Вестминстере, сообщили всего за 48 часов до церемонии. В правительственную резиденцию на Даунинг-стрит, 10, премьер въедет уже 6 сентября. В этот же день Трасс отправится в Шотландию на аудиенцию к королеве Елизавете II в замке Балморал, где монарх традиционно проводит лето.Передача власти обычно происходит в Букингемском дворце в Лондоне, но на сей раз решили не тревожить 96-летнюю королеву, чье здоровье в последнее время ослабело.В среду, 7 сентября, новый премьер-министр примет участие в сессии вопросов и ответов в палате общин.Лиз Трасс — третья женщиной во главе кабмина после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. Однако, в отличие от предшественниц, она не может похвастаться однозначной поддержкой зарубежных партнеров. Издание Politico, в частности, со ссылкой на высокопоставленные источники сообщало, что в континентальной Европе ее недолюбливают за агрессивность и непредсказуемость. А у британцев к ней есть и другие вопросы.Дебаты без сутиАналитики отмечают: и Сунак, и Трасс в избирательной кампании больше внимания уделяли очернению друг друга, чем проблемам страны.Ни один из кандидатов не предложил всеобъемлющего пакета мер для населения, пострадавшего от стремительного роста цен на продукты и топливо, подчеркивает издание The New York Times. Сунак посоветовал снизить налог на добавленную стоимость на счета за электроэнергию, а Трасс пообещала лишь некую "адресную помощь" потребителям.При этом электричество для домашних хозяйств подорожало на 80 процентов. Эксперты крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs предупредили: годовая инфляция в Соединенном Королевстве может достичь 22 процентов к 2023-му. Банк Англии прогнозирует затяжную рецессию. Ни по одной из этих проблем претенденты на пост премьера не представили плана действий. Зато Сунак дал понять, что не будет работать в кабинете Трасс. Он не единственный, кто желает дистанцироваться от нее и Бориса Джонсона. Поэтому не очень понятно, из кого формировать правительство.Однако совсем пустой программу Трасс назвать нельзя. Уже к концу сентября она намерена договориться с основными британскими поставщиками электроэнергии о заморозке цен на зимний сезон. Конкретные цифры новый премьер собирается озвучить в парламенте 7 сентября.Что изменится для РоссииТрасс известна резкими антироссийскими заявлениями. Однако, считают специалисты, на внешнеполитическом курсе Британии это почти не скажется."Для России, конечно, важно, чтобы там был профессиональный и вменяемый с точки зрения общих суждений премьер. В этом смысле лучше Риши Сунак: явно более образованный, чем Трасс, да еще и с индийскими корнями", — рассуждает в беседе с РИА Новости руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов.По его мнению, избрание Трасс отражает общую для Европы тенденцию: "К власти приходит новое поколение лидеров, слабо отдающих себе отчет по актуальным рискам. Это люди, сделавшие карьеру на эпатаже, а с некомпетентными всегда сложно выстраивать отношения. Достаточно вспомнить авантюрное заявление Трасс о готовности нанести ядерный удар".Один из главных вызовов для нового премьера — сохранение целостности Соединенного Королевства в условиях центробежных тенденций в Шотландии и Северной Ирландии. Первый министр Шотландии Никола Стерджен в телеинтервью 5 сентября сказала, что избрание Трасс — "катастрофа для всего Соединенного Королевства". "Великобритания в привычном виде может перестать существовать. Последствия непредсказуемые, это долгосрочная проблема для Лондона", — отмечает в связи с этим Кузнецов.Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов, в свою очередь, полагает, что Москву совершенно не волнуют внутриполитические дела Великобритании. "Не имеет абсолютно никакого значения, кто стал премьером. Британский политический истеблишмент един в восприятии России, оно однозначно негативное, позиция крайне агрессивна. Считается, что Сунак умереннее Трасс, но это непринципиально. Более того, премьер все равно избран от прежней правящей партии. Но даже если бы глава правительства был от лейбористов, ситуация была бы такой же", — говорит он.Помощь Украине продолжит поступать прежними темпами, уверены эксперты. По словам Лукьянова, только уход консерваторов способен умерить масштаб поддержки Киева. Но в отношениях с Москвой перемен в ближайшее время ждать не стоит.

https://ria.ru/20220901/dzhonson-1813803875.html

https://ria.ru/20220902/elizaveta-1814018448.html

https://ria.ru/20220724/ekonomika-1804314819.html

https://ria.ru/20220903/trass-1814170166.html

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лиз трасс, борис джонсон, риши сунак, в мире, великобритания, россия