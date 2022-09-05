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Центр депздрава Москвы за год подготовил три тысячи работников поликлиник - РИА Новости, 05.09.2022
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Центр депздрава Москвы за год подготовил три тысячи работников поликлиник
Центр депздрава Москвы за год подготовил три тысячи работников поликлиник - РИА Новости, 05.09.2022
Центр депздрава Москвы за год подготовил три тысячи работников поликлиник
Около трех тысяч сотрудников обновленных поликлиник, в которых завершается капитальный ремонт по новому московскому стандарту, прошли обучение в кадровом центре РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T08:18
2022-09-05T08:18
общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Около трех тысяч сотрудников обновленных поликлиник, в которых завершается капитальный ремонт по новому московскому стандарту, прошли обучение в кадровом центре столичного депздрава в этом году, сообщается на сайте мэра Москвы."На базе кадрового центра столичного депздрава мы разработали отдельную обучающую экспресс-программу для сотрудников обновляемых поликлиник... В текущем году обучение по всем направлениям прошли около трех тысяч человек, а за все время реализации программы уже порядка 7,8 тысячи человек", - приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.По ее словам, в центре проводятся установочные лекции с общей медицинской информацией, социально-психологические и аппликационные тренинги.В программу обновления столичных поликлиник входит более 200 зданий - почти половина амбулаторного фонда города. Комплексная модернизация и перепланировка помещений, замена инженерных систем позволяют создать в поликлиниках комфортные условия для посетителей и сотрудников
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общество, анастасия ракова , москва
Общество, Анастасия Ракова , Москва
08:18 05.09.2022
 
Центр депздрава Москвы за год подготовил три тысячи работников поликлиник

Три тысячи работников поликлиник обучились в кадровом центре депздрава Москвы в 2022 году

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории поликлиники
Сотрудница лаборатории поликлиники - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудница лаборатории поликлиники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Около трех тысяч сотрудников обновленных поликлиник, в которых завершается капитальный ремонт по новому московскому стандарту, прошли обучение в кадровом центре столичного депздрава в этом году, сообщается на сайте мэра Москвы.
"На базе кадрового центра столичного депздрава мы разработали отдельную обучающую экспресс-программу для сотрудников обновляемых поликлиник... В текущем году обучение по всем направлениям прошли около трех тысяч человек, а за все время реализации программы уже порядка 7,8 тысячи человек", - приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
По ее словам, в центре проводятся установочные лекции с общей медицинской информацией, социально-психологические и аппликационные тренинги.
В программу обновления столичных поликлиник входит более 200 зданий - почти половина амбулаторного фонда города. Комплексная модернизация и перепланировка помещений, замена инженерных систем позволяют создать в поликлиниках комфортные условия для посетителей и сотрудников
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