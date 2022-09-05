https://ria.ru/20220905/poliklinika-1814434368.html
Центр депздрава Москвы за год подготовил три тысячи работников поликлиник
Центр депздрава Москвы за год подготовил три тысячи работников поликлиник - РИА Новости, 05.09.2022
Центр депздрава Москвы за год подготовил три тысячи работников поликлиник
Около трех тысяч сотрудников обновленных поликлиник, в которых завершается капитальный ремонт по новому московскому стандарту, прошли обучение в кадровом центре РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T08:18
2022-09-05T08:18
2022-09-05T08:18
общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Около трех тысяч сотрудников обновленных поликлиник, в которых завершается капитальный ремонт по новому московскому стандарту, прошли обучение в кадровом центре столичного депздрава в этом году, сообщается на сайте мэра Москвы."На базе кадрового центра столичного депздрава мы разработали отдельную обучающую экспресс-программу для сотрудников обновляемых поликлиник... В текущем году обучение по всем направлениям прошли около трех тысяч человек, а за все время реализации программы уже порядка 7,8 тысячи человек", - приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.По ее словам, в центре проводятся установочные лекции с общей медицинской информацией, социально-психологические и аппликационные тренинги.В программу обновления столичных поликлиник входит более 200 зданий - почти половина амбулаторного фонда города. Комплексная модернизация и перепланировка помещений, замена инженерных систем позволяют создать в поликлиниках комфортные условия для посетителей и сотрудников
https://ria.ru/20220808/volontery-1807957154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анастасия ракова , москва
Общество, Анастасия Ракова , Москва
Центр депздрава Москвы за год подготовил три тысячи работников поликлиник
Три тысячи работников поликлиник обучились в кадровом центре депздрава Москвы в 2022 году
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Около трех тысяч сотрудников обновленных поликлиник, в которых завершается капитальный ремонт по новому московскому стандарту, прошли обучение в кадровом центре столичного депздрава в этом году, сообщается на сайте мэра Москвы.
"На базе кадрового центра столичного депздрава мы разработали отдельную обучающую экспресс-программу для сотрудников обновляемых поликлиник... В текущем году обучение по всем направлениям прошли около трех тысяч человек, а за все время реализации программы уже порядка 7,8 тысячи человек", - приводятся на портале слова заммэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасии Раковой
.
По ее словам, в центре проводятся установочные лекции с общей медицинской информацией, социально-психологические и аппликационные тренинги.
В программу обновления столичных поликлиник входит более 200 зданий - почти половина амбулаторного фонда города. Комплексная модернизация и перепланировка помещений, замена инженерных систем позволяют создать в поликлиниках комфортные условия для посетителей и сотрудников