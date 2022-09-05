https://ria.ru/20220905/poliklinika-1814434368.html

Центр депздрава Москвы за год подготовил три тысячи работников поликлиник

Центр депздрава Москвы за год подготовил три тысячи работников поликлиник - РИА Новости, 05.09.2022

Центр депздрава Москвы за год подготовил три тысячи работников поликлиник

Около трех тысяч сотрудников обновленных поликлиник, в которых завершается капитальный ремонт по новому московскому стандарту, прошли обучение в кадровом центре РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T08:18

2022-09-05T08:18

2022-09-05T08:18

общество

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Около трех тысяч сотрудников обновленных поликлиник, в которых завершается капитальный ремонт по новому московскому стандарту, прошли обучение в кадровом центре столичного депздрава в этом году, сообщается на сайте мэра Москвы."На базе кадрового центра столичного депздрава мы разработали отдельную обучающую экспресс-программу для сотрудников обновляемых поликлиник... В текущем году обучение по всем направлениям прошли около трех тысяч человек, а за все время реализации программы уже порядка 7,8 тысячи человек", - приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.По ее словам, в центре проводятся установочные лекции с общей медицинской информацией, социально-психологические и аппликационные тренинги.В программу обновления столичных поликлиник входит более 200 зданий - почти половина амбулаторного фонда города. Комплексная модернизация и перепланировка помещений, замена инженерных систем позволяют создать в поликлиниках комфортные условия для посетителей и сотрудников

https://ria.ru/20220808/volontery-1807957154.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, анастасия ракова , москва