https://ria.ru/20220905/pogoda-1814431983.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 05.09.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода, кратковременные дожди и до плюс 12 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T07:58

2022-09-05T07:58

2022-09-05T07:58

общество

москва

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди и до плюс 12 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. Максимальная температура в столице плюс 10-12 градусов, по Московской области от плюс 8 до плюс 13 градусов", - сказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, северный 4-10 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне 750 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220902/pogoda-1814049256.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва