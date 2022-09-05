https://ria.ru/20220905/pogoda-1814431983.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 05.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода, кратковременные дожди и до плюс 12 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T07:58
2022-09-05T07:58
2022-09-05T07:58
общество
москва
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди и до плюс 12 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. Максимальная температура в столице плюс 10-12 градусов, по Московской области от плюс 8 до плюс 13 градусов", - сказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, северный 4-10 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220902/pogoda-1814049256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик Синенков пообещал москвичам в понедельник кратковременные дожди
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди и до плюс 12 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. Максимальная температура в столице плюс 10-12 градусов, по Московской области от плюс 8 до плюс 13 градусов", - сказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, северный 4-10 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне 750 миллиметров ртутного столба.