https://ria.ru/20220905/podderzhka-1814502975.html

Путин поручил принять меры по поддержке технологических компаний

Путин поручил принять меры по поддержке технологических компаний - РИА Новости, 05.09.2022

Путин поручил принять меры по поддержке технологических компаний

Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря принять меры для развития и поддержки технологических компаний при выводе их продукции на рынок,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:18

2022-09-05T12:18

2022-09-05T12:33

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря принять меры для развития и поддержки технологических компаний при выводе их продукции на рынок, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ ... принять дополнительные меры, направленные на обеспечение развития и поддержки технологических компаний при выводе их продукции на рынок, масштабировании производства и продаж их продукции, в том числе определить ответственный институт инновационного развития", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 15 декабря 2022 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.Также президент поручил правительству и Центробанку до 15 декабря проанализировать меры господдержки компаний, чтобы распространить их на технологические компании."Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных: на определение понятия "технологическая компания" (с учетом обязательного применения в деятельности технологических компаний инновационных технологий), установление особенностей и условий деятельности таких компаний в целях обеспечения адресного характера мер государственной поддержки в области технологического развития", - говорится в сообщении.Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 15 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20220905/uchitelya-1814507593.html

https://ria.ru/20220905/kontseptsiya-1814504923.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин