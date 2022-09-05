https://ria.ru/20220905/podderzhka-1814502975.html
Путин поручил принять меры по поддержке технологических компаний
Путин поручил принять меры по поддержке технологических компаний - РИА Новости, 05.09.2022
Путин поручил принять меры по поддержке технологических компаний
Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря принять меры для развития и поддержки технологических компаний при выводе их продукции на рынок,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:18
2022-09-05T12:18
2022-09-05T12:33
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря принять меры для развития и поддержки технологических компаний при выводе их продукции на рынок, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ ... принять дополнительные меры, направленные на обеспечение развития и поддержки технологических компаний при выводе их продукции на рынок, масштабировании производства и продаж их продукции, в том числе определить ответственный институт инновационного развития", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 15 декабря 2022 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.Также президент поручил правительству и Центробанку до 15 декабря проанализировать меры господдержки компаний, чтобы распространить их на технологические компании."Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных: на определение понятия "технологическая компания" (с учетом обязательного применения в деятельности технологических компаний инновационных технологий), установление особенностей и условий деятельности таких компаний в целях обеспечения адресного характера мер государственной поддержки в области технологического развития", - говорится в сообщении.Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 15 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20220905/uchitelya-1814507593.html
https://ria.ru/20220905/kontseptsiya-1814504923.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
12:18 05.09.2022 (обновлено: 12:33 05.09.2022)
Путин поручил принять меры по поддержке технологических компаний
Путин поручил принять меры поддержки технологических компаний по выводу продукции на рынок
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил
до 15 декабря принять меры для развития и поддержки технологических компаний при выводе их продукции на рынок, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ ... принять дополнительные меры, направленные на обеспечение развития и поддержки технологических компаний при выводе их продукции на рынок, масштабировании производства и продаж их продукции, в том числе определить ответственный институт инновационного развития", - говорится в сообщении.
Срок исполнения - 15 декабря 2022 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
Также президент поручил правительству и Центробанку до 15 декабря проанализировать меры господдержки компаний, чтобы распространить их на технологические компании.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных: на определение понятия "технологическая компания" (с учетом обязательного применения в деятельности технологических компаний инновационных технологий), установление особенностей и условий деятельности таких компаний в целях обеспечения адресного характера мер государственной поддержки в области технологического развития", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 15 декабря 2022 года.