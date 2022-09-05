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Москалькова рассказала о переговорах по возвращению российских моряков - РИА Новости, 05.09.2022
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Москалькова рассказала о переговорах по возвращению российских моряков
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению российских моряков - РИА Новости, 05.09.2022
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению российских моряков
Переговоры о возвращении российских моряков из Измаила ведутся ежесекундно, просим хотя бы первоначально обменять пятерых тяжелобольных, заявила РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T05:15
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Переговоры о возвращении российских моряков из Измаила ведутся ежесекундно, просим хотя бы первоначально обменять пятерых тяжелобольных, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.По словам Москальковой, 65 россиян незаконно удерживаются Украиной. Она выразила надежду на то, что в ближайшее время освобождение состоится.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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в мире, россия, украина, вэф-2022
В мире, Россия, Украина, ВЭФ-2022
05:15 05.09.2022 (обновлено: 05:27 05.09.2022)
 
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению российских моряков

Омбудсмен Москалькова заявила, что 65 россиян незаконно удерживаются Украиной

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Переговоры о возвращении российских моряков из Измаила ведутся ежесекундно, просим хотя бы первоначально обменять пятерых тяжелобольных, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

"Переговоры ведутся не то что ежедневно, ежесекундно с украинской стороной, компетентными органами, мы просим хотя бы первоначально обменять тяжелобольных. Их пять человек. В том числе, сердечник, два человека, к сожалению, с психическими заболеваниями. И сегодня нам представлены новые условия для возможной взаимной гуманитарной миссии по освобождению, но окончательного решения нет", - сказала она в кулуарах ВЭФ.

По словам Москальковой, 65 россиян незаконно удерживаются Украиной. Она выразила надежду на то, что в ближайшее время освобождение состоится.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 05:05Специальная военная операция на Украине
Москалькова выразила надежду, что обмены пленными с Украиной продолжатся
 
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