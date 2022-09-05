Москалькова рассказала о переговорах по возвращению российских моряков

"Переговоры ведутся не то что ежедневно, ежесекундно с украинской стороной, компетентными органами, мы просим хотя бы первоначально обменять тяжелобольных. Их пять человек. В том числе, сердечник, два человека, к сожалению, с психическими заболеваниями. И сегодня нам представлены новые условия для возможной взаимной гуманитарной миссии по освобождению, но окончательного решения нет", - сказала она в кулуарах ВЭФ.