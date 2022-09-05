05:15 05.09.2022 (обновлено: 05:27 05.09.2022)
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению российских моряков
Омбудсмен Москалькова заявила, что 65 россиян незаконно удерживаются Украиной
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Переговоры о возвращении российских моряков из Измаила ведутся ежесекундно, просим хотя бы первоначально обменять пятерых тяжелобольных, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
"Переговоры ведутся не то что ежедневно, ежесекундно с украинской стороной, компетентными органами, мы просим хотя бы первоначально обменять тяжелобольных. Их пять человек. В том числе, сердечник, два человека, к сожалению, с психическими заболеваниями. И сегодня нам представлены новые условия для возможной взаимной гуманитарной миссии по освобождению, но окончательного решения нет", - сказала она в кулуарах ВЭФ.
По словам Москальковой, 65 россиян незаконно удерживаются Украиной. Она выразила надежду на то, что в ближайшее время освобождение состоится.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.