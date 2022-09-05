https://ria.ru/20220905/otstavka-1814665538.html

Глава МВД Британии направила Джонсону письмо о своей отставке

Глава МВД Британии направила Джонсону письмо о своей отставке - РИА Новости, 05.09.2022

Глава МВД Британии направила Джонсону письмо о своей отставке

Глава МВД Великобритании Прити Пател направила письмо уходящему в отставку премьеру Борису Джонсону о своей отставке. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T20:01

2022-09-05T20:01

2022-09-05T20:01

в мире

лиз трасс

борис джонсон

мвд великобритании

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава МВД Великобритании Прити Пател направила письмо уходящему в отставку премьеру Борису Джонсону о своей отставке."Я поздравляю Лиз Трасс с избранием нашим новым лидером и поддержу ее как нашего нового премьер-министра. Это мой выбор - продолжать свою госслужбу стране и округу Уитхэм, будучи рядовым членом парламента, как только Лиз официально вступит в должность, и будет назначен новый министр внутренних дел", - говорится в письме, которое приводит Пател на своей странице в Twitter.Пател стала первым министром, заявившим об уходе с должности после избрания Лиз Трасс премьером страны.

https://ria.ru/20220905/dzhonson-1814652298.html

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в мире, лиз трасс, борис джонсон, мвд великобритании