https://ria.ru/20220905/otstavka-1814665538.html
Глава МВД Британии направила Джонсону письмо о своей отставке
Глава МВД Британии направила Джонсону письмо о своей отставке - РИА Новости, 05.09.2022
Глава МВД Британии направила Джонсону письмо о своей отставке
Глава МВД Великобритании Прити Пател направила письмо уходящему в отставку премьеру Борису Джонсону о своей отставке. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T20:01
2022-09-05T20:01
2022-09-05T20:01
в мире
лиз трасс
борис джонсон
мвд великобритании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793012741_0:963:2049:2115_1920x0_80_0_0_d6b650d4d76ca1a328592171d8714b30.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава МВД Великобритании Прити Пател направила письмо уходящему в отставку премьеру Борису Джонсону о своей отставке."Я поздравляю Лиз Трасс с избранием нашим новым лидером и поддержу ее как нашего нового премьер-министра. Это мой выбор - продолжать свою госслужбу стране и округу Уитхэм, будучи рядовым членом парламента, как только Лиз официально вступит в должность, и будет назначен новый министр внутренних дел", - говорится в письме, которое приводит Пател на своей странице в Twitter.Пател стала первым министром, заявившим об уходе с должности после избрания Лиз Трасс премьером страны.
https://ria.ru/20220905/dzhonson-1814652298.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793012741_0:771:2049:2307_1920x0_80_0_0_91872af9e2e3aab405165e70324e9de5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, борис джонсон, мвд великобритании
В мире, Лиз Трасс, Борис Джонсон, МВД Великобритании
Глава МВД Британии направила Джонсону письмо о своей отставке
Глава МВД Британии Пател направила Борису Джонсону письмо о своей отставке