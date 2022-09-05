Отделения молодежного движения откроются в отдаленных территориях ЯНАО

"Охватить школы – это не все, мы должны дотянуться для каждого ребенка. Отделения появятся в молодежных центрах, колледжах. Задача на следующий год – открыть их в ключевых учреждениях культуры и спорта. Убежден, у движения должна появиться своя опорная инфраструктура – это оздоровительные центры, крупные дворцы молодежи, то есть те площадки, где мы можем работать с большим количеством детей. На базе нового движения мы сможем объединить весь наш молодежный актив. Ставим перед собой цель, чтобы каждый ребенок был уверен в своем успешном будущем", - приводятся в сообщении слова главы региона.