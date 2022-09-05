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Отделения молодежного движения откроются в отдаленных территориях ЯНАО - РИА Новости, 05.09.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
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Отделения молодежного движения откроются в отдаленных территориях ЯНАО
Отделения молодежного движения откроются в отдаленных территориях ЯНАО - РИА Новости, 05.09.2022
Отделения молодежного движения откроются в отдаленных территориях ЯНАО
Отделения нового общественного движения детей и молодежи откроются в отдаленных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:02
2022-09-05T13:02
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
общество
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Отделения нового общественного движения детей и молодежи откроются в отдаленных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.Глава Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в первом очном заседании наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи, которое провел президент России.Артюхов рассказал, что уже делается на Ямале для создания регионального отделения движения. До конца года в каждой школе – и в городах, и в самых отдаленных поселках, – откроются первичные отделения. Это даст равные возможности для всех ямальских детей, говорится в сообщении.
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ямал, дмитрий артюхов, общество, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Общество, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
13:02 05.09.2022
 

Отделения молодежного движения откроются в отдаленных территориях ЯНАО

© Depositphotos / Dmitriy ShironosovМолодые люди во время диалога
Молодые люди во время диалога - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Depositphotos / Dmitriy Shironosov
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Отделения нового общественного движения детей и молодежи откроются в отдаленных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в первом очном заседании наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи, которое провел президент России.
Артюхов рассказал, что уже делается на Ямале для создания регионального отделения движения. До конца года в каждой школе – и в городах, и в самых отдаленных поселках, – откроются первичные отделения. Это даст равные возможности для всех ямальских детей, говорится в сообщении.
"Охватить школы – это не все, мы должны дотянуться для каждого ребенка. Отделения появятся в молодежных центрах, колледжах. Задача на следующий год – открыть их в ключевых учреждениях культуры и спорта. Убежден, у движения должна появиться своя опорная инфраструктура – это оздоровительные центры, крупные дворцы молодежи, то есть те площадки, где мы можем работать с большим количеством детей. На базе нового движения мы сможем объединить весь наш молодежный актив. Ставим перед собой цель, чтобы каждый ребенок был уверен в своем успешном будущем", - приводятся в сообщении слова главы региона.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховОбществоРоссияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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