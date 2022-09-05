https://ria.ru/20220905/ornitologi-1814595328.html

Путин встретился с орнитологами соколиного центра

Путин встретился с орнитологами соколиного центра - РИА Новости, 05.09.2022

Путин встретился с орнитологами соколиного центра

Президент России Владимир Путин встретился с орнитологами Соколиного центра "Камчатка" в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:04

2022-09-05T16:04

2022-09-05T16:51

владимир путин

россия

мильковский район

камчатский край

корпорация развития

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814609308_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a377c734da8153f819d85528c4f70a17.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с орнитологами Соколиного центра "Камчатка" в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.Путин в понедельник работает на Камчатке, куда прилетел перед Владивостокским экономическим форумом. Здесь он встретился с участниками экологического форума, а также провел совещание по развитию региона."Какие красавцы, а!", - сказал Путин, увидев ребят с соколами. Глава государства пообщался с руководителем центра, который рассказал главе государства о выполнении его поручения. "Мы ваше поручение по возрождению соколиного дела выполнили", - сказал он.Затем один из ребят выпустил птицу и она села на руку Путина, который предварительно надел специальную перчатку.Международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород расположен на территории Мильковского района Камчатского края. Проект реализуется с 2017 года компанией "Соколиный центр "Камчатка" по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, соинвесторами выступают ОАО "Запсибгазпром" и инвестиционная платформа Фонда "Росконгресс" - Фонд "РК-Инвестиции".Общая площадь центра составит до 300 гектаров. Планируемый объем инвестиций - 1,25 миллиарда рублей.На сегодняшний день в эксплуатацию введен многофункциональный орнитологический центр, блоки питомника для соколов, вольеры для молодняка.Центр на Камчатке призван объединить лучший международный опыт по репродукции птиц редких пород, в том числе методики российско-киргизского соколиного питомника "Мурас" (создан в Иссык-Кульской области Киргизии при содействии специалистов из Объединенных Арабских Эмиратов).В Центре впервые в России будет организовано воспроизводство кречета - наиболее ценного и редкого вида отряда соколообразных. Данный вид внесен в Красную книгу России в связи со стремительно сокращающейся популяцией, главным образом из-за браконьерского отлова с целью дальнейшей продажи для соколиной охоты.Реализация проекта создаст базу для восстановления популяция кречета на Камчатке. Кроме того, в центре будут проходить реабилитацию кречеты, изъятые у браконьеров. -0-

россия

мильковский район

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин встретился с волонтерами-орнитологами соколиного центра "Камчатка" Путин и сокол: Президент встретился с волонтёрами-орнитологами соколиного центра «Камчатка», в котором ведётся работа по сохранению редких видов хищных птиц. 2022-09-05T16:04 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, мильковский район, камчатский край, корпорация развития, общество