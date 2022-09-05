https://ria.ru/20220905/ornitologi-1814595328.html
Путин встретился с орнитологами соколиного центра
Путин встретился с орнитологами соколиного центра - РИА Новости, 05.09.2022
Путин встретился с орнитологами соколиного центра
Президент России Владимир Путин встретился с орнитологами Соколиного центра "Камчатка" в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:04
2022-09-05T16:04
2022-09-05T16:51
владимир путин
россия
мильковский район
камчатский край
корпорация развития
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с орнитологами Соколиного центра "Камчатка" в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.Путин в понедельник работает на Камчатке, куда прилетел перед Владивостокским экономическим форумом. Здесь он встретился с участниками экологического форума, а также провел совещание по развитию региона."Какие красавцы, а!", - сказал Путин, увидев ребят с соколами. Глава государства пообщался с руководителем центра, который рассказал главе государства о выполнении его поручения. "Мы ваше поручение по возрождению соколиного дела выполнили", - сказал он.Затем один из ребят выпустил птицу и она села на руку Путина, который предварительно надел специальную перчатку.Международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород расположен на территории Мильковского района Камчатского края. Проект реализуется с 2017 года компанией "Соколиный центр "Камчатка" по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, соинвесторами выступают ОАО "Запсибгазпром" и инвестиционная платформа Фонда "Росконгресс" - Фонд "РК-Инвестиции".Общая площадь центра составит до 300 гектаров. Планируемый объем инвестиций - 1,25 миллиарда рублей.На сегодняшний день в эксплуатацию введен многофункциональный орнитологический центр, блоки питомника для соколов, вольеры для молодняка.Центр на Камчатке призван объединить лучший международный опыт по репродукции птиц редких пород, в том числе методики российско-киргизского соколиного питомника "Мурас" (создан в Иссык-Кульской области Киргизии при содействии специалистов из Объединенных Арабских Эмиратов).В Центре впервые в России будет организовано воспроизводство кречета - наиболее ценного и редкого вида отряда соколообразных. Данный вид внесен в Красную книгу России в связи со стремительно сокращающейся популяцией, главным образом из-за браконьерского отлова с целью дальнейшей продажи для соколиной охоты.Реализация проекта создаст базу для восстановления популяция кречета на Камчатке. Кроме того, в центре будут проходить реабилитацию кречеты, изъятые у браконьеров. -0-
россия
мильковский район
камчатский край
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814609308_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c1bb522028438011231a047e4ed20bf.jpg
Путин встретился с волонтерами-орнитологами соколиного центра "Камчатка"
Путин и сокол: Президент встретился с волонтёрами-орнитологами соколиного центра «Камчатка», в котором ведётся работа по сохранению редких видов хищных птиц.
2022-09-05T16:04
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, мильковский район, камчатский край, корпорация развития, общество
Владимир Путин, Россия, Мильковский район, Камчатский край, Корпорация Развития, Общество
16:04 05.09.2022 (обновлено: 16:51 05.09.2022)
Путин встретился с орнитологами соколиного центра
Путин встретился с орнитологами Соколиного центра "Камчатка" в понедельник
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с орнитологами Соколиного центра "Камчатка" в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Путин
в понедельник работает на Камчатке, куда прилетел перед Владивостокским экономическим форумом
. Здесь он встретился с участниками экологического форума, а также провел совещание по развитию региона.
"Какие красавцы, а!", - сказал Путин, увидев ребят с соколами. Глава государства пообщался с руководителем центра, который рассказал главе государства о выполнении его поручения. "Мы ваше поручение по возрождению соколиного дела выполнили", - сказал он.
Затем один из ребят выпустил птицу и она села на руку Путина, который предварительно надел специальную перчатку.
Международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород расположен на территории Мильковского района Камчатского края
. Проект реализуется с 2017 года компанией "Соколиный центр "Камчатка" по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока
и Арктики
, соинвесторами выступают ОАО "Запсибгазпром" и инвестиционная платформа Фонда "Росконгресс" - Фонд "РК-Инвестиции".
Общая площадь центра составит до 300 гектаров. Планируемый объем инвестиций - 1,25 миллиарда рублей.
На сегодняшний день в эксплуатацию введен многофункциональный орнитологический центр, блоки питомника для соколов, вольеры для молодняка.
Центр на Камчатке призван объединить лучший международный опыт по репродукции птиц редких пород, в том числе методики российско-киргизского соколиного питомника "Мурас" (создан в Иссык-Кульской области Киргизии
при содействии специалистов из Объединенных Арабских Эмиратов).
В Центре впервые в России
будет организовано воспроизводство кречета - наиболее ценного и редкого вида отряда соколообразных. Данный вид внесен в Красную книгу России в связи со стремительно сокращающейся популяцией, главным образом из-за браконьерского отлова с целью дальнейшей продажи для соколиной охоты.
Реализация проекта создаст базу для восстановления популяция кречета на Камчатке. Кроме того, в центре будут проходить реабилитацию кречеты, изъятые у браконьеров. -0-