https://ria.ru/20220905/oppozitsiya-1814627927.html
Представители британской оппозиции призвали к новым парламентским выборам
Представители британской оппозиции призвали к новым парламентским выборам - РИА Новости, 05.09.2022
Представители британской оппозиции призвали к новым парламентским выборам
Представители британской оппозиции после избрания Лиз Трасс лидером консерваторов и премьером страны призывают провести новые парламентские выборы. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:28
2022-09-05T17:28
2022-09-05T17:28
в мире
лиз трасс
борис джонсон
великобритания
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Представители британской оппозиции после избрания Лиз Трасс лидером консерваторов и премьером страны призывают провести новые парламентские выборы.Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.Лидер Либерал-демократической партии Эд Дэйви заявил, что Британия под руководством Трасс продолжит сталкиваться с тем же кризисом и хаосом, что и при ее предшественнике Борисе Джонсоне."От чрезвычайной ситуации в стоимости жизни до кризиса с Национальной системой здравоохранения, консерваторы показали, что им все равно, что у них нет плана. Время побороть рост цен на энергию, а затем созвать всеобщие выборы", - написал Дэйви в Twitter.Призывы ко всеобщим выборам также звучат и среди лейбористов - теневой министр здравоохранения Уэс Стритинг заявил в эфире телеканала Sky News, что "Трасс должна созвать всеобщие выборы".Прошлые парламентские выборы прошли в 2019 году, на них Консервативная партия получила 43,6% голосов, Лейбористская - 32,1%, Либерально-демократическая - 11,5%.
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
https://ria.ru/20220904/trass-1814336584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Великобритания
Представители британской оппозиции призвали к новым парламентским выборам
В британской оппозиции после избрания Трасс призывают провести новые парламентские выборы
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Представители британской оппозиции после избрания Лиз Трасс лидером консерваторов и премьером страны призывают провести новые парламентские выборы.
Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании
, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.
Лидер Либерал-демократической партии Эд Дэйви заявил, что Британия под руководством Трасс продолжит сталкиваться с тем же кризисом и хаосом, что и при ее предшественнике Борисе Джонсоне
.
"От чрезвычайной ситуации в стоимости жизни до кризиса с Национальной системой здравоохранения, консерваторы показали, что им все равно, что у них нет плана. Время побороть рост цен на энергию, а затем созвать всеобщие выборы", - написал Дэйви в Twitter.
Призывы ко всеобщим выборам также звучат и среди лейбористов - теневой министр здравоохранения Уэс Стритинг заявил в эфире телеканала Sky News, что "Трасс должна созвать всеобщие выборы".
Прошлые парламентские выборы прошли в 2019 году, на них Консервативная партия получила 43,6% голосов, Лейбористская - 32,1%, Либерально-демократическая - 11,5%.