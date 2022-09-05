https://ria.ru/20220905/ombudsmen-1814529794.html

Омбудсмен Москвы разберется в ситуации с отцом, который выбил зубы дочери

Омбудсмен Москвы разберется в ситуации с отцом, который выбил зубы дочери - РИА Новости, 05.09.2022

Омбудсмен Москвы разберется в ситуации с отцом, который выбил зубы дочери

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что будет разбираться в ситуации с отцом, который выбил зубы своей голодной... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:24

2022-09-05T13:24

2022-09-05T13:25

татьяна потяева

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что будет разбираться в ситуации с отцом, который выбил зубы своей голодной семилетней дочери.Ранее в СМИ сообщалось, что в Москве отец выбил зубы своей семилетней дочери, так как ему надоел ее плач от голода. Также он постоянно избивал своих сыновей и издевался над домашними животными."Буду сейчас в курсе, обязательно разберусь в ситуации, сделаю все необходимые запросы. Ну, и, конечно, мы возьмем ее (ситуацию - ред.) на контроль, если это имело место быть", - заявила Потяева.

https://ria.ru/20220902/rozysk-1814017764.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна потяева, москва