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Омбудсмен Москвы разберется в ситуации с отцом, который выбил зубы дочери
Омбудсмен Москвы разберется в ситуации с отцом, который выбил зубы дочери - РИА Новости, 05.09.2022
Омбудсмен Москвы разберется в ситуации с отцом, который выбил зубы дочери
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что будет разбираться в ситуации с отцом, который выбил зубы своей голодной... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:24
2022-09-05T13:24
2022-09-05T13:25
татьяна потяева
москва
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что будет разбираться в ситуации с отцом, который выбил зубы своей голодной семилетней дочери.Ранее в СМИ сообщалось, что в Москве отец выбил зубы своей семилетней дочери, так как ему надоел ее плач от голода. Также он постоянно избивал своих сыновей и издевался над домашними животными."Буду сейчас в курсе, обязательно разберусь в ситуации, сделаю все необходимые запросы. Ну, и, конечно, мы возьмем ее (ситуацию - ред.) на контроль, если это имело место быть", - заявила Потяева.
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татьяна потяева, москва
13:24 05.09.2022 (обновлено: 13:25 05.09.2022)
Омбудсмен Москвы разберется в ситуации с отцом, который выбил зубы дочери
Омбудсмен Москвы Потяева взяла на контроль ситуацию с отцом, который выбил зубы дочери
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что будет разбираться в ситуации с отцом, который выбил зубы своей голодной семилетней дочери.
Ранее в СМИ сообщалось, что в Москве отец выбил зубы своей семилетней дочери, так как ему надоел ее плач от голода. Также он постоянно избивал своих сыновей и издевался над домашними животными.
"Буду сейчас в курсе, обязательно разберусь в ситуации, сделаю все необходимые запросы. Ну, и, конечно, мы возьмем ее (ситуацию - ред.) на контроль, если это имело место быть", - заявила Потяева.