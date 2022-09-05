https://ria.ru/20220905/okhlobystin-1814687953.html

Пушилин встретился с Охлобыстиным и его семьей

Пушилин встретился с Охлобыстиным и его семьей - РИА Новости, 05.09.2022

Пушилин встретился с Охлобыстиным и его семьей

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с актером Иваном Охлобыстиным и его семьей, прибывшими в ДНР. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T22:37

2022-09-05T22:37

2022-09-05T22:39

иван охлобыстин

денис пушилин

донецкая народная республика

донбасс

в мире

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с актером Иваном Охлобыстиным и его семьей, прибывшими в ДНР."Тех, кто к нам сейчас приезжает, обычно жены не пускают, а Иван Охлобыстин супругу Оксану привез в Донбасс с собой. А еще дочь и зятя. Очень тепло поговорили. И о том, как трудно сейчас приходится людям, о помощи храмам и как спасает вера. О том, как вовремя началась спецоперация и сразу выявила, кто друг, кто враг. Особенно это важно для культуры. Как сказал Иван, все стало на свои места", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Охлобыстин снимался в фильмах "Нога", "Царь", "ДМБ", "Даун-хаус", "Дом солнца", "Соловей-разбойник", в сериалах "Интерны", "Ростов", "Метод Фрейда" и многих других.

донецкая народная республика

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иван охлобыстин, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс, в мире