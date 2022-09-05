https://ria.ru/20220905/obzhalovanie-1814602460.html
Защита обжалует приговор Сафронову
Защита обжалует приговор Сафронову - РИА Новости, 05.09.2022
Защита обжалует приговор Сафронову
Защита подаст апелляционную жалобу на приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:19
2022-09-05T16:19
2022-09-05T16:44
происшествия
иван сафронов
роскосмос
московский городской суд
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Защита подаст апелляционную жалобу на приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Даниил Никифоров."Мы безусловно обжалуем приговор, более того, мы иллюзий не питаем, в этой связи жалоба у нас уже на руках, мы готовы отнести ее прямо сейчас", - рассказал собеседник агентства.Сегодня Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Обвинение запрашивало 24.
https://ria.ru/20220830/safronov-1813185070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иван сафронов, роскосмос, московский городской суд
Происшествия, Иван Сафронов, Роскосмос, Московский городской суд
16:19 05.09.2022 (обновлено: 16:44 05.09.2022)
Защита обжалует приговор Сафронову
Адвокат Никифоров: защита обжалует приговор Сафронову по делу о госизмене