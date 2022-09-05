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Защита обжалует приговор Сафронову - РИА Новости, 05.09.2022
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Защита обжалует приговор Сафронову
Защита обжалует приговор Сафронову - РИА Новости, 05.09.2022
Защита обжалует приговор Сафронову
Защита подаст апелляционную жалобу на приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:19
2022-09-05T16:44
происшествия
иван сафронов
роскосмос
московский городской суд
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Защита подаст апелляционную жалобу на приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Даниил Никифоров."Мы безусловно обжалуем приговор, более того, мы иллюзий не питаем, в этой связи жалоба у нас уже на руках, мы готовы отнести ее прямо сейчас", - рассказал собеседник агентства.Сегодня Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Обвинение запрашивало 24.
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происшествия, иван сафронов, роскосмос, московский городской суд
Происшествия, Иван Сафронов, Роскосмос, Московский городской суд
16:19 05.09.2022 (обновлено: 16:44 05.09.2022)
 
Защита обжалует приговор Сафронову

Адвокат Никифоров: защита обжалует приговор Сафронову по делу о госизмене

© Фото : Московские суды общей юрисдикции/TelegramОглашение приговора советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову
Оглашение приговора советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : Московские суды общей юрисдикции/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Защита подаст апелляционную жалобу на приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Даниил Никифоров.
"Мы безусловно обжалуем приговор, более того, мы иллюзий не питаем, в этой связи жалоба у нас уже на руках, мы готовы отнести ее прямо сейчас", - рассказал собеседник агентства.
Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, во время заседания в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 15:47
Сафронов отказался от снижения срока за признание вины, заявил адвокат
Сегодня Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Обвинение запрашивало 24.
 
ПроисшествияИван СафроновРоскосмосМосковский городской суд
 
 
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