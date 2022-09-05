https://ria.ru/20220905/obzhalovanie-1814602460.html

Защита обжалует приговор Сафронову

Защита обжалует приговор Сафронову - РИА Новости, 05.09.2022

Защита обжалует приговор Сафронову

Защита подаст апелляционную жалобу на приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:19

2022-09-05T16:19

2022-09-05T16:44

происшествия

иван сафронов

роскосмос

московский городской суд

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Защита подаст апелляционную жалобу на приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Даниил Никифоров."Мы безусловно обжалуем приговор, более того, мы иллюзий не питаем, в этой связи жалоба у нас уже на руках, мы готовы отнести ее прямо сейчас", - рассказал собеседник агентства.Сегодня Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Обвинение запрашивало 24.

https://ria.ru/20220830/safronov-1813185070.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, иван сафронов, роскосмос, московский городской суд