https://ria.ru/20220905/obstrely-1814624684.html
ВСУ обстреляли детские учреждения и жилые дома в Каменке-Днепровской
ВСУ обстреляли детские учреждения и жилые дома в Каменке-Днепровской - РИА Новости, 05.09.2022
ВСУ обстреляли детские учреждения и жилые дома в Каменке-Днепровской
Детсад, школа, храм и жилые дома пострадали в Каменке-Днепровской Запорожской области после артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, передает... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:18
2022-09-05T17:18
2022-09-05T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814600811_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_424f4cbcb1e604c13eab361854f27bce.jpg
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 5 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Детсад, школа, храм и жилые дома пострадали в Каменке-Днепровской Запорожской области после артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.В некоторых районах города отключен свет: несколько снарядов повредили трансформатор и линии электропередач. Коммунальные службы устраняют последствия обстрела."Мне повезло, я утром вышел в уборную, а когда заходил обратно, снаряд проломил крышу и разворотил спальню. Слава богу, никаких ранений", - рассказал РИА Новости один из жителей города. В его доме снаряд не сдетонировал.Еще один мужчина рассказал агентству, что во время обстрела был дома с женой и тремя детьми. Ракета разорвалась в нескольких метрах от его участка."Мы периодически спали, услышали взрыв и выбежали из комнаты. У меня трое детей, я их быстро на пол на матрас и выбежал на улицу: вижу у соседа что-то горит, я через забор к нему помочь. Сработали как могли, стараемся помогать. Не стали лезть в дом, потому что, может, не разорвалось. Ждем специалистов, переживаем. Хотим убедиться, можно ли оставаться здесь", - сказал собеседник агентства.Ранее в администрации города сообщили РИА Новости, что украинская артиллерия открыла огонь по Каменке-Днепровской со стороны Никополя. Всего в жилые районы города прилетело более 30 снарядов. Некоторые ракеты не разорвались.
https://ria.ru/20220905/donbass-1814615731.html
https://ria.ru/20220905/vsu-1814594449.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814600811_265:0:1705:1080_1920x0_80_0_0_a53d254eebcebbc93219573d6f34eb30.jpg
Последствия обстрела ВСУ в Каменке-Днепровской
Корреспондент РИА Новости передает из Каменки-Днепровской в Запорожской области, где украинские военные обстреляли детсад, школу и жилые дома.
2022-09-05T17:18
true
PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли детские учреждения и жилые дома в Каменке-Днепровской
Украинские войска обстреляли детсад, школу и жилые дома в запорожской Каменке-Днепровской
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 5 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Детсад, школа, храм и жилые дома пострадали в Каменке-Днепровской Запорожской области после артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
В некоторых районах города отключен свет: несколько снарядов повредили трансформатор и линии электропередач. Коммунальные службы устраняют последствия обстрела.
"Мне повезло, я утром вышел в уборную, а когда заходил обратно, снаряд проломил крышу и разворотил спальню. Слава богу, никаких ранений", - рассказал РИА Новости один из жителей города. В его доме снаряд не сдетонировал.
Еще один мужчина рассказал агентству, что во время обстрела был дома с женой и тремя детьми. Ракета разорвалась в нескольких метрах от его участка.
"Мы периодически спали, услышали взрыв и выбежали из комнаты. У меня трое детей, я их быстро на пол на матрас и выбежал на улицу: вижу у соседа что-то горит, я через забор к нему помочь. Сработали как могли, стараемся помогать. Не стали лезть в дом, потому что, может, не разорвалось. Ждем специалистов, переживаем. Хотим убедиться, можно ли оставаться здесь", - сказал собеседник агентства.
Ранее в администрации города сообщили РИА Новости, что украинская артиллерия открыла огонь по Каменке-Днепровской со стороны Никополя. Всего в жилые районы города прилетело более 30 снарядов. Некоторые ракеты не разорвались.