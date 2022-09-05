https://ria.ru/20220905/obstrely-1814624684.html

ВСУ обстреляли детские учреждения и жилые дома в Каменке-Днепровской

ВСУ обстреляли детские учреждения и жилые дома в Каменке-Днепровской - РИА Новости, 05.09.2022

ВСУ обстреляли детские учреждения и жилые дома в Каменке-Днепровской

Детсад, школа, храм и жилые дома пострадали в Каменке-Днепровской Запорожской области после артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, передает... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:18

2022-09-05T17:18

2022-09-05T17:18

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

вооруженные силы украины

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 5 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Детсад, школа, храм и жилые дома пострадали в Каменке-Днепровской Запорожской области после артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.В некоторых районах города отключен свет: несколько снарядов повредили трансформатор и линии электропередач. Коммунальные службы устраняют последствия обстрела."Мне повезло, я утром вышел в уборную, а когда заходил обратно, снаряд проломил крышу и разворотил спальню. Слава богу, никаких ранений", - рассказал РИА Новости один из жителей города. В его доме снаряд не сдетонировал.Еще один мужчина рассказал агентству, что во время обстрела был дома с женой и тремя детьми. Ракета разорвалась в нескольких метрах от его участка."Мы периодически спали, услышали взрыв и выбежали из комнаты. У меня трое детей, я их быстро на пол на матрас и выбежал на улицу: вижу у соседа что-то горит, я через забор к нему помочь. Сработали как могли, стараемся помогать. Не стали лезть в дом, потому что, может, не разорвалось. Ждем специалистов, переживаем. Хотим убедиться, можно ли оставаться здесь", - сказал собеседник агентства.Ранее в администрации города сообщили РИА Новости, что украинская артиллерия открыла огонь по Каменке-Днепровской со стороны Никополя. Всего в жилые районы города прилетело более 30 снарядов. Некоторые ракеты не разорвались.

https://ria.ru/20220905/donbass-1814615731.html

https://ria.ru/20220905/vsu-1814594449.html

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Последствия обстрела ВСУ в Каменке-Днепровской Корреспондент РИА Новости передает из Каменки-Днепровской в Запорожской области, где украинские военные обстреляли детсад, школу и жилые дома. 2022-09-05T17:18 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины