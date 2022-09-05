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ВСУ обстреляли детские учреждения и жилые дома в Каменке-Днепровской - РИА Новости, 05.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/obstrely-1814624684.html
ВСУ обстреляли детские учреждения и жилые дома в Каменке-Днепровской
ВСУ обстреляли детские учреждения и жилые дома в Каменке-Днепровской - РИА Новости, 05.09.2022
ВСУ обстреляли детские учреждения и жилые дома в Каменке-Днепровской
Детсад, школа, храм и жилые дома пострадали в Каменке-Днепровской Запорожской области после артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, передает... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:18
2022-09-05T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 5 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Детсад, школа, храм и жилые дома пострадали в Каменке-Днепровской Запорожской области после артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.В некоторых районах города отключен свет: несколько снарядов повредили трансформатор и линии электропередач. Коммунальные службы устраняют последствия обстрела."Мне повезло, я утром вышел в уборную, а когда заходил обратно, снаряд проломил крышу и разворотил спальню. Слава богу, никаких ранений", - рассказал РИА Новости один из жителей города. В его доме снаряд не сдетонировал.Еще один мужчина рассказал агентству, что во время обстрела был дома с женой и тремя детьми. Ракета разорвалась в нескольких метрах от его участка."Мы периодически спали, услышали взрыв и выбежали из комнаты. У меня трое детей, я их быстро на пол на матрас и выбежал на улицу: вижу у соседа что-то горит, я через забор к нему помочь. Сработали как могли, стараемся помогать. Не стали лезть в дом, потому что, может, не разорвалось. Ждем специалистов, переживаем. Хотим убедиться, можно ли оставаться здесь", - сказал собеседник агентства.Ранее в администрации города сообщили РИА Новости, что украинская артиллерия открыла огонь по Каменке-Днепровской со стороны Никополя. Всего в жилые районы города прилетело более 30 снарядов. Некоторые ракеты не разорвались.
https://ria.ru/20220905/donbass-1814615731.html
https://ria.ru/20220905/vsu-1814594449.html
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96
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353
60
Последствия обстрела ВСУ в Каменке-Днепровской
Корреспондент РИА Новости передает из Каменки-Днепровской в Запорожской области, где украинские военные обстреляли детсад, школу и жилые дома.
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РИА Новости
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
17:18 05.09.2022
 
ВСУ обстреляли детские учреждения и жилые дома в Каменке-Днепровской

Украинские войска обстреляли детсад, школу и жилые дома в запорожской Каменке-Днепровской

Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 5 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Детсад, школа, храм и жилые дома пострадали в Каменке-Днепровской Запорожской области после артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
В некоторых районах города отключен свет: несколько снарядов повредили трансформатор и линии электропередач. Коммунальные службы устраняют последствия обстрела.
"Мне повезло, я утром вышел в уборную, а когда заходил обратно, снаряд проломил крышу и разворотил спальню. Слава богу, никаких ранений", - рассказал РИА Новости один из жителей города. В его доме снаряд не сдетонировал.
Еще один мужчина рассказал агентству, что во время обстрела был дома с женой и тремя детьми. Ракета разорвалась в нескольких метрах от его участка.
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"Мы периодически спали, услышали взрыв и выбежали из комнаты. У меня трое детей, я их быстро на пол на матрас и выбежал на улицу: вижу у соседа что-то горит, я через забор к нему помочь. Сработали как могли, стараемся помогать. Не стали лезть в дом, потому что, может, не разорвалось. Ждем специалистов, переживаем. Хотим убедиться, можно ли оставаться здесь", - сказал собеседник агентства.
Ранее в администрации города сообщили РИА Новости, что украинская артиллерия открыла огонь по Каменке-Днепровской со стороны Никополя. Всего в жилые районы города прилетело более 30 снарядов. Некоторые ракеты не разорвались.
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