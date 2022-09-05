https://ria.ru/20220905/obstrel-1814647899.html

Украинские войска за сутки обстреляли район Новой Каховки десять раз

Украинские войска за сутки обстреляли район Новой Каховки десять раз - РИА Новости, 05.09.2022

Украинские войска за сутки обстреляли район Новой Каховки десять раз

Украинские войска в десятый раз за сутки обстреливают район Новой Каховки в Херсонской области, работают системы ПВО, сообщил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:38

2022-09-05T18:38

2022-09-05T18:38

специальная военная операция на украине

в мире

владимир леонтьев (новая каховка)

новая каховка

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска в десятый раз за сутки обстреливают район Новой Каховки в Херсонской области, работают системы ПВО, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Ранее Леонтьев сообщил РИА Новости, что в результате обстрела объекта гражданской инфраструктуры – мельницы, в городе Таврийске в Новокаховском районе Херсонской области тяжелые ранения получили пять человек.

https://ria.ru/20220905/spetsoperatsiya-1814563919.html

новая каховка

херсонская область

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