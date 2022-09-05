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Украинские войска за сутки обстреляли район Новой Каховки десять раз - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/obstrel-1814647899.html
Украинские войска за сутки обстреляли район Новой Каховки десять раз
Украинские войска за сутки обстреляли район Новой Каховки десять раз - РИА Новости, 05.09.2022
Украинские войска за сутки обстреляли район Новой Каховки десять раз
Украинские войска в десятый раз за сутки обстреливают район Новой Каховки в Херсонской области, работают системы ПВО, сообщил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:38
2022-09-05T18:38
специальная военная операция на украине
в мире
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска в десятый раз за сутки обстреливают район Новой Каховки в Херсонской области, работают системы ПВО, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Ранее Леонтьев сообщил РИА Новости, что в результате обстрела объекта гражданской инфраструктуры – мельницы, в городе Таврийске в Новокаховском районе Херсонской области тяжелые ранения получили пять человек.
https://ria.ru/20220905/spetsoperatsiya-1814563919.html
новая каховка
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в мире, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, херсонская область , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Новая Каховка, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины
18:38 05.09.2022
 
Украинские войска за сутки обстреляли район Новой Каховки десять раз

Власти Каховского района: ВСУ за сутки обстреляли район Новой Каховки десять раз

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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ХЕРСОН, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска в десятый раз за сутки обстреливают район Новой Каховки в Херсонской области, работают системы ПВО, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
"Район Новой Каховки обстреливают в десятый раз за текущие сутки, в этот раз обстрел ведется по району, расположенному на правому берегу Днепра, работает ПВО ВС РФ", - сказал Леонтьев.
Ранее Леонтьев сообщил РИА Новости, что в результате обстрела объекта гражданской инфраструктуры – мельницы, в городе Таврийске в Новокаховском районе Херсонской области тяжелые ранения получили пять человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:57Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.09.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Новая КаховкаХерсонская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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