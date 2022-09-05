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При обстреле Кировского района Донецка ранен мирный житель
При обстреле Кировского района Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 05.09.2022
При обстреле Кировского района Донецка ранен мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в понедельник в штабе территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:05
2022-09-05T16:05
2022-09-05T16:05
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в понедельник в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Кировский район Донецка, по улице Ермоловой ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в понедельник сообщало о девяти обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
кировский район
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Кировский район, Донецкая Народная Республика
При обстреле Кировского района Донецка ранен мирный житель
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Кировского района Донецка мирный житель получил ранение