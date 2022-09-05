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Концепция гумполитики России предусматривает открытие вузов за рубежом - РИА Новости, 05.09.2022
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Концепция гумполитики России предусматривает открытие вузов за рубежом
Концепция гумполитики России предусматривает открытие вузов за рубежом - РИА Новости, 05.09.2022
Концепция гумполитики России предусматривает открытие вузов за рубежом
Концепция гуманитарной политики России за рубежом предусматривает масштабирование программ двойного диплома и открытие вузов за рубежом, говорится в документе. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T21:57
2022-09-05T21:57
россия
образование
в мире
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Концепция гуманитарной политики России за рубежом предусматривает масштабирование программ двойного диплома и открытие вузов за рубежом, говорится в документе.Кроме того, как отмечается в концепции, признание дипломов не потеряло актуальность."Актуальным становится продвижение, распространение масштабирования практики реализации программ двойного диплома, создание совместных с иностранными государствами образовательных организаций высшего образования на их территориях, организация совместных подготовительных курсов, открытие филиалов российских образовательных организаций высшего образования за рубежом", - говорится в тексте.
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россия, образование, в мире
Россия, Образование, В мире
21:57 05.09.2022
 
Концепция гумполитики России предусматривает открытие вузов за рубежом

Концепция гумполитики России предполагает продвижение отечественного образования в мире

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкСтуденты на занятиях в аудитории
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Концепция гуманитарной политики России за рубежом предусматривает масштабирование программ двойного диплома и открытие вузов за рубежом, говорится в документе.
"Одной из перспективных форм продвижения российского образования на мировом рынке образовательных услуг является создание в лицензированных за рубежом иностранных образовательных организациях отделений, в которых осуществляется обучение на русском языке и по российским стандартам высшего образования", - сказано в концепции.
Кроме того, как отмечается в концепции, признание дипломов не потеряло актуальность.
"Актуальным становится продвижение, распространение масштабирования практики реализации программ двойного диплома, создание совместных с иностранными государствами образовательных организаций высшего образования на их территориях, организация совместных подготовительных курсов, открытие филиалов российских образовательных организаций высшего образования за рубежом", - говорится в тексте.
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