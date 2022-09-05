https://ria.ru/20220905/obrazovanie-1814682854.html
Концепция гумполитики России предусматривает открытие вузов за рубежом
Концепция гумполитики России предусматривает открытие вузов за рубежом - РИА Новости, 05.09.2022
Концепция гумполитики России предусматривает открытие вузов за рубежом
Концепция гуманитарной политики России за рубежом предусматривает масштабирование программ двойного диплома и открытие вузов за рубежом, говорится в документе. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T21:57
2022-09-05T21:57
2022-09-05T21:57
россия
образование
в мире
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Концепция гуманитарной политики России за рубежом предусматривает масштабирование программ двойного диплома и открытие вузов за рубежом, говорится в документе.Кроме того, как отмечается в концепции, признание дипломов не потеряло актуальность."Актуальным становится продвижение, распространение масштабирования практики реализации программ двойного диплома, создание совместных с иностранными государствами образовательных организаций высшего образования на их территориях, организация совместных подготовительных курсов, открытие филиалов российских образовательных организаций высшего образования за рубежом", - говорится в тексте.
https://ria.ru/20220823/inzhenernye_shkoly-1811372961.html
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россия, образование, в мире
Россия, Образование, В мире
Концепция гумполитики России предусматривает открытие вузов за рубежом
Концепция гумполитики России предполагает продвижение отечественного образования в мире