https://ria.ru/20220905/obrazovanie-1814682854.html

Концепция гумполитики России предусматривает открытие вузов за рубежом

Концепция гумполитики России предусматривает открытие вузов за рубежом - РИА Новости, 05.09.2022

Концепция гумполитики России предусматривает открытие вузов за рубежом

Концепция гуманитарной политики России за рубежом предусматривает масштабирование программ двойного диплома и открытие вузов за рубежом, говорится в документе. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T21:57

2022-09-05T21:57

2022-09-05T21:57

россия

образование

в мире

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Концепция гуманитарной политики России за рубежом предусматривает масштабирование программ двойного диплома и открытие вузов за рубежом, говорится в документе.Кроме того, как отмечается в концепции, признание дипломов не потеряло актуальность."Актуальным становится продвижение, распространение масштабирования практики реализации программ двойного диплома, создание совместных с иностранными государствами образовательных организаций высшего образования на их территориях, организация совместных подготовительных курсов, открытие филиалов российских образовательных организаций высшего образования за рубежом", - говорится в тексте.

https://ria.ru/20220823/inzhenernye_shkoly-1811372961.html

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россия, образование, в мире