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Москалькова: ООН и ОБСЕ пока не ответили на обращение по российским морякам - РИА Новости, 05.09.2022
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Москалькова: ООН и ОБСЕ пока не ответили на обращение по российским морякам
Москалькова: ООН и ОБСЕ пока не ответили на обращение по российским морякам - РИА Новости, 05.09.2022
Москалькова: ООН и ОБСЕ пока не ответили на обращение по российским морякам
Уполномоченный по правам человеке Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T05:28
2022-09-05T05:28
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
в мире
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человеке Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских моряков из Измаила.Она отметила, что это уже не первое ее обращение в международные органы, и это свидетельствует о том, что уровень международной защиты прав человека сегодня снизился.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, в мире, россия, украина
Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, В мире, Россия, Украина
05:28 05.09.2022
 
Москалькова: ООН и ОБСЕ пока не ответили на обращение по российским морякам

Омбудсмен Москалькова: ООН и ОБСЕ пока не ответили на обращение по российским морякам

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человеке Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских моряков из Измаила.
"К сожалению, сегодня я пока ответа от них не получила", - сказала она в кулуарах ВЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Она отметила, что это уже не первое ее обращение в международные органы, и это свидетельствует о том, что уровень международной защиты прав человека сегодня снизился.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 05:15
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению российских моряков
 
Русский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетВ миреРоссияУкраина
 
 
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