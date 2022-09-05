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Москалькова: ООН и ОБСЕ пока не ответили на обращение по российским морякам
Москалькова: ООН и ОБСЕ пока не ответили на обращение по российским морякам - РИА Новости, 05.09.2022
Москалькова: ООН и ОБСЕ пока не ответили на обращение по российским морякам
Уполномоченный по правам человеке Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T05:28
2022-09-05T05:28
2022-09-05T05:28
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человеке Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских моряков из Измаила.Она отметила, что это уже не первое ее обращение в международные органы, и это свидетельствует о том, что уровень международной защиты прав человека сегодня снизился.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/peregovory-1814424103.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, в мире, россия, украина
Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, В мире, Россия, Украина
Москалькова: ООН и ОБСЕ пока не ответили на обращение по российским морякам
Омбудсмен Москалькова: ООН и ОБСЕ пока не ответили на обращение по российским морякам