https://ria.ru/20220905/obraschenie-1814424498.html

Москалькова: ООН и ОБСЕ пока не ответили на обращение по российским морякам

Москалькова: ООН и ОБСЕ пока не ответили на обращение по российским морякам - РИА Новости, 05.09.2022

Москалькова: ООН и ОБСЕ пока не ответили на обращение по российским морякам

Уполномоченный по правам человеке Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T05:28

2022-09-05T05:28

2022-09-05T05:28

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

в мире

россия

украина

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человеке Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских моряков из Измаила.Она отметила, что это уже не первое ее обращение в международные органы, и это свидетельствует о том, что уровень международной защиты прав человека сегодня снизился.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/peregovory-1814424103.html

русский (остров)

владивосток

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, в мире, россия, украина